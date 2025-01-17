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На війні в Україні загинула доброволиця з Білорусі

Тетяна ОлійникП'ятниця, 17 січня 2025, 20:20
На війні в Україні загинула доброволиця з Білорусі
Марина ЗАйцева на протестах у Білорусі в 2020 році та на війні в Україні. Фото - Радіо Свобода та Зеркало.

На війні в Україні загинула білоруска Марія Зайцева, яка постраждала під час протестів у Мінську в 2020 році, а потім пішла добровільно воювати.

Джерело: білоруські видання "Зеркало", "Наша Ніва"

Деталі: За даними білоруських видань, Зайцева постраждала під час придушення протестів у Мінську 9 серпня 2020 року. Після того вона перебувала на лікуванні в Чехії.

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Марія Захарова на протестах у 2020 році. Фото: Володимир Гридін, "Радыё Свабода"

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Зайцева приїхала в Україну воювати і вступила в Інтернаціональний легіон.

За даними видання "Наша Ніва", дівчина загинула у боях під Бахмутом.

Білорусьвійна
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