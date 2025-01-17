На війні в Україні загинула доброволиця з Білорусі
П'ятниця, 17 січня 2025, 20:20
На війні в Україні загинула білоруска Марія Зайцева, яка постраждала під час протестів у Мінську в 2020 році, а потім пішла добровільно воювати.
Джерело: білоруські видання "Зеркало", "Наша Ніва"
Деталі: За даними білоруських видань, Зайцева постраждала під час придушення протестів у Мінську 9 серпня 2020 року. Після того вона перебувала на лікуванні в Чехії.
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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Зайцева приїхала в Україну воювати і вступила в Інтернаціональний легіон.
За даними видання "Наша Ніва", дівчина загинула у боях під Бахмутом.