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На войне в Украине погибла доброволица из Беларуси

Татьяна ОлейникПятница, 17 января 2025, 20:20
На войне в Украине погибла доброволица из Беларуси
Марина Зайцева на протестах в Беларуси в 2020 году и на войне в Украине. Фото - Радио Свобода и Зеркало.

На войне в Украине погибла белоруска Марина Зайцева, которая пострадала во время протестов в Минске в 2020 году, а потом пошла добровольно воевать.

Источник: белорусские издания "Зеркало", "Наша Нива"

Детали: По данным белорусских изданий, Зайцева пострадала во время подавления протестов в Минске 9 августа 2020 года. После того она находилась на лечении в Чехии.

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Мария Захарова на протестах в 2020 году. Фото: Владимир Гридин, "Радыё Свабода"

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Зайцева приехала в Украину воевать и вступила в Интернациональный легион.

По данным издания "Наша Нива", девушка погибла в боях под Бахмутом.

Беларусьвойна
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