Миколаївські морпіхи "розібрали" бронегрупу ворога на Курщині

Бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Білинського успішно відбили чергову атаку ворога на Курщині в районі населеного пункту Зелений Шлях.

Джерело: відео 36 ОБрМП, співрозмовники "Української правди" в бригаді

Деталі: Під час спроби механізованого прориву противника миколаївські морпіхи гарантовано ліквідували трьох російських солдатів, ще шість загарбників – стали санітарними втратами.

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Крім того, силами бригади було знищено дві бойові машини десанту БМД-2, одну БМД-4 та одну новітню БТР-МД "Ракушка".

В описі до оприлюдненого відео вказано, що це була спільна бойова робота миколаївських морпіхів та 414 окремої бригади безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра".