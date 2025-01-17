Николаевские морпехи "разобрали" бронегруппу врага на Курщине

Бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского успешно отбили очередную атаку врага на Курщине в районе населенного пункта Зеленый Шлях.

Источник: видео 36 ОБрМП, собеседники "Украинской правды" в бригаде

Детали: При попытке механизированного прорыва противника николаевские морпехи гарантированно ликвидировали трех российских солдат, еще шесть захватчиков - стали санитарными потерями.

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Кроме того, силами бригады были уничтожены две боевые машины российского десанта БМД-2, одна БМД-4 и одна новейшая БТР-МД "Ракушка".

В описании к обнародованному видео указано, что это была совместная боевая работа николаевских морпехов и 414 отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра".