Николаевские морпехи "разобрали" бронегруппу врага на Курщине
Пятница, 17 января 2025, 21:20
Бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского успешно отбили очередную атаку врага на Курщине в районе населенного пункта Зеленый Шлях.
Источник: видео 36 ОБрМП, собеседники "Украинской правды" в бригаде
Детали: При попытке механизированного прорыва противника николаевские морпехи гарантированно ликвидировали трех российских солдат, еще шесть захватчиков - стали санитарными потерями.
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Кроме того, силами бригады были уничтожены две боевые машины российского десанта БМД-2, одна БМД-4 и одна новейшая БТР-МД "Ракушка".
В описании к обнародованному видео указано, что это была совместная боевая работа николаевских морпехов и 414 отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра".