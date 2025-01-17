Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Николаевские морпехи "разобрали" бронегруппу врага на Курщине

Валентина РоманенкоПятница, 17 января 2025, 21:20
Николаевские морпехи разобрали бронегруппу врага на Курщине
шеврон 36 ОБрМП

Бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского успешно отбили очередную атаку врага на Курщине в районе населенного пункта Зеленый Шлях.

Источник: видео 36 ОБрМП, собеседники "Украинской правды" в бригаде

Детали: При попытке механизированного прорыва противника николаевские морпехи гарантированно ликвидировали трех российских солдат, еще шесть захватчиков - стали санитарными потерями.

Реклама:

Кроме того, силами бригады были уничтожены две боевые машины российского десанта БМД-2, одна БМД-4 и одна новейшая БТР-МД "Ракушка".

В описании к обнародованному видео указано, что это была совместная боевая работа николаевских морпехов и 414 отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра".

Курская область Вооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Суд арестовал мэра Ирпеня
Шмыгаль анонсировал построение 900 МВт мощностей генерации на 2025 год
Закупки оружия превратились в "Амазон": Умеров отказался продлить контракт с главой АОЗ
Москве слова не давали: В МИД Украины отреагировали на ультиматум России по НАТО
фотоСБУ: Курсантка военного вуза хотела навести ракетный удар РФ по казармам своих одногруппников
фотоГенерал Галушкин считает, что судебные процессы могут повлиять на решительность командиров и действия армии
Все новости...
Курская область
Зеленский отметил орденами бойцов ССО и ДШВ, которые взяли в плен первых солдат КНДР
К апрелю 2025 года весь военный контингент КНДР в Курской области может быть уничтожен – ISW
Десантники с побратимами взяли в плен 27 солдат армии РФ на Курщине
Последние новости
19:46
"Укрнафта" будет строить новые генерирующие мощности из собственного газа
19:41
На побережье Одесщины обнаружили мазут, вероятно, из затонувших танкеров РФ: реакция ОВА и Госэкоинспекции
19:32
Какое новое вооружение КНДР передаст России – подкаст
19:26
В Испании ликвидировали сеть наркоторговли, конфисковали 1 тонну кокаина
19:23
На фронте более 100 столкновений с врагом с начала суток, почти 50% на Покровском направлении – Генштаб
19:08
Фицо обвинил Украину в причастности к "массированной кибератаке" на его страну
19:06
Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных
18:52
В США 87 организаций призывают не назначать Кеннеди-младшего министром здравоохранения
18:51
В Воздушных силах рассказали, куда идут деньги из фонда командующего: помощь более тысячи бойцов
18:49
Суд арестовал мэра Ирпеня
Все новости...
Реклама:
Реклама: