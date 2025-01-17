Зеленський провів Ставку щодо виробництва української зброї

Президент Володимир Зеленський провів 17 січня засідання Ставки щодо українського виробництва дронів, ракетної програми, технологічних компонентів для армії та роботизованих систем.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Дослівно: "Провів сьогодні засідання Ставки. Питання різні, але загалом – про нашу незалежність у зброї. Виробництво дронів, ракетна програма, технологічні компоненти для армії, зокрема роботизовані системи.

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Ми працюємо над більшими закупівлями та над більшими масштабами виробництва в Україні. Вдячний усім партнерам, які нам допомагають".