Зеленский провел Ставку по производству украинского оружия

Президент Владимир Зеленский провел 17 января заседание Ставки по украинскому производству дронов, ракетной программы, технологических компонентов для армии и роботизированных систем.

Источник: видеообращение Зеленского

Дословно: "Провел сегодня заседание Ставки. Вопросы разные, но в целом - о нашей независимости в оружии. Производство дронов, ракетная программа, технологические компоненты для армии, в частности роботизированные системы.

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Мы работаем над большими закупками и над большими масштабами производства в Украине. Благодарен всем партнерам, которые нам помогают".