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У Румунії виявили уламки двох російських БпЛА після нічної атаки на Україну

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 17 січня 2025, 21:53
У Румунії виявили уламки двох російських БпЛА після нічної атаки на Україну
Фото ілюстративне - Getty Images

Румунські військові та правоохоронці після обстеження прикордонної території ідентифікували два місця з уламками російських безпілотників після атаки Росії по Україні в ніч проти 17 січня.

Джерело: "Європейська правдаз посиланням на Міністерство оборони Румунії

Деталі: Міжвідомча група, до складу якої увійшли представники румунського Міноборони, виявила дві зони падіння уламків безпілотних літальних апаратів "Герань 1/2" російського виробництва.

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Одне місце падіння розташоване між населеними пунктами Чаталкіой (повіт Тулча) та Тудор-Владіміреску (повіті Ботошані), а друге – на південь від  Кілія-Веке (повіт Тулча).

"Падіння уламків безпілотника не вплинуло на інфраструктуру, жодних матеріальних збитків зафіксовано не було", – йдеться в повідомленні.

Міноборони Румунії вкотре засудило атаки Росії проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права.

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Нагадаємо, мешканці румунських сіл над Дунаєм вночі 17 січня отримали сповіщення повітряної тривоги через атаку російських БПЛА на українські порти над Дунаєм. 

Вранці Міноборони Румунії повідомило, що у зв’язку з цим піднімали винищувачі та що в районі навпроти українського Ізмаїла виявили місце ймовірного падіння БПЛА. 

Це останній із серії схожих випадків за роки повномасштабної війни Росії проти України. 

Північноатлантичний альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

Румуніябезпілотники
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