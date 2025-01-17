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В Румынии обнаружили обломки двух российских БпЛА после ночной атаки на Украину

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 17 января 2025, 21:53
В Румынии обнаружили обломки двух российских БпЛА после ночной атаки на Украину
Фото иллюстративное - Getty Images

Румынские военные и правоохранители после обследования пограничной территории идентифицировали два места с обломками российских беспилотников после атаки России по Украине в ночь на 17 января.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерство обороны Румынии

Детали: Межведомственная группа, в состав которой вошли представители румынского Минобороны, обнаружила две зоны падения обломков беспилотных летательных аппаратов "Герань 1/2" российского производства.

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Одно место падения расположено между населенными пунктами Чаталкиой (уезд Тулча) и Тудор-Владимиреску (уезд Ботошани), а второе – к югу от Килия-Веке (уезд Тулча).

"Падение обломков беспилотника не повлияло на инфраструктуру, никаких материальных убытков зафиксировано не было", – говорится в сообщении.

Минобороны Румынии в очередной раз осудило атаки России против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые являются неоправданными и такими, которые серьезно противоречат нормам международного права.

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Напомним, жители румынских сел над Дунаем ночью 17 января получили извещение воздушной тревоги из-за атаки российских БПЛА на украинские порты над Дунаем.

Утром Минобороны Румынии сообщило, что в связи с этим поднимали истребители и что в районе напротив украинского Измаила обнаружили место вероятного падения БПЛА.

Это последний из серии подобных случаев за годы полномасштабной войны России против Украины.

Североатлантический альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

Румыниябеспилотники
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