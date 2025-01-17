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Росіяни заявили про атаку БпЛА на нафтобазу в Калузькій області: виникла пожежа

Тетяна ОлійникП'ятниця, 17 січня 2025, 22:18
Росіяни заявили про атаку БпЛА на нафтобазу в Калузькій області: виникла пожежа
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Увечері 17 січня в російському місті Людиново в Калузькій області повідомили про атаку безпілотника на нафтобазу.

Джерело: російські телеграм-канали, губернатор Калузької області Владислав Шапша

Деталі: У місцевих пабліках повідомили, що ударні дрони уразили Людинівську нафтобазу компанії "Калуганефтепродукт" у місті Людиново, Калузьккої області РФ.

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Губернатор області Шапша повідомив, що сталося загоряння на території промислового підприємства. 

безпілотникиРосіяпожежа
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