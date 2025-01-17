Увечері 17 січня в російському місті Людиново в Калузькій області повідомили про атаку безпілотника на нафтобазу.

Джерело: російські телеграм-канали, губернатор Калузької області Владислав Шапша

Деталі: У місцевих пабліках повідомили, що ударні дрони уразили Людинівську нафтобазу компанії "Калуганефтепродукт" у місті Людиново, Калузьккої області РФ.

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Росіяни заявили про атаку БпЛА на нафтобазу в Калузькій області: виникла пожежа pic.twitter.com/fa9vQXvIPQ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2025

Губернатор області Шапша повідомив, що сталося загоряння на території промислового підприємства.