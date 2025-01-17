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Россияне заявили об атаке БпЛА на нефтебазу в Калужской области: возник пожар

Татьяна ОлейникПятница, 17 января 2025, 22:18
Россияне заявили об атаке БпЛА на нефтебазу в Калужской области: возник пожар
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Вечером 17 января в российском городе Людиново в Калужской области сообщили об атаке беспилотника на нефтебазу.

Источник: российские телеграм-каналы, губернатор Калужской области Владислав Шапша

Детали: В местных пабликах сообщили, что ударные дроны поразили Людиновскую нефтебазу компании "Калуганефтепродукт" в городе Людиново, Калужской области РФ.

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Губернатор области Шапша сообщил, что произошло возгорание на территории промышленного предприятия.

беспилотникиРосcияпожар
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