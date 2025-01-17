Россияне заявили об атаке БпЛА на нефтебазу в Калужской области: возник пожар
Пятница, 17 января 2025, 22:18
Вечером 17 января в российском городе Людиново в Калужской области сообщили об атаке беспилотника на нефтебазу.
Источник: российские телеграм-каналы, губернатор Калужской области Владислав Шапша
Детали: В местных пабликах сообщили, что ударные дроны поразили Людиновскую нефтебазу компании "Калуганефтепродукт" в городе Людиново, Калужской области РФ.
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Росіяни заявили про атаку БпЛА на нафтобазу в Калузькій області: виникла пожежа pic.twitter.com/fa9vQXvIPQ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2025
Губернатор области Шапша сообщил, что произошло возгорание на территории промышленного предприятия.