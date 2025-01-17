Ленура Іслямова зняли із командування створеного ним 48-го штурмового батальйону

Ленура Іслямова усунули від командування добровольчого 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана, який він сам створив.

Джерело: відео бійців батальйону у соцмережах, коментар Іслямова "Українській правді"

Деталі: Бійці на опублікованому відео зазначили, що останні 11 місяців батальйон тримав оборону на Донеччині. 10 днів тому їх за 12 годин перекинули у Покровськ і вони виконали поставлений наказ "попри відсутність належної розвідінформації", хоча потребували відновлення.

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За словами бійців, 17 січня вони отримали наказ про призначення іншого командира замість Ленура Іслямова, який створив батальйон.

Вони наголосили, що зміна командира наразі підриває боєздатність батальйону. Сам Іслямов підтвердив у коментарі "Українській правді", що його усунули від керівництва батальйоном.

Дослівно: "Зміна командира у критичний момент – це пряма загроза боєздатності підрозділу та підрив довіри бійців! Ми закликаємо зупинитися та вберегти батальйон, який кров'ю довів свою відданість на полі бою!"

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