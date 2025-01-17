Ленура Іслямова зняли із командування створеного ним 48-го штурмового батальйону
Ленура Іслямова усунули від командування добровольчого 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана, який він сам створив.
Джерело: відео бійців батальйону у соцмережах, коментар Іслямова "Українській правді"
Деталі: Бійці на опублікованому відео зазначили, що останні 11 місяців батальйон тримав оборону на Донеччині. 10 днів тому їх за 12 годин перекинули у Покровськ і вони виконали поставлений наказ "попри відсутність належної розвідінформації", хоча потребували відновлення.
За словами бійців, 17 січня вони отримали наказ про призначення іншого командира замість Ленура Іслямова, який створив батальйон.
Вони наголосили, що зміна командира наразі підриває боєздатність батальйону. Сам Іслямов підтвердив у коментарі "Українській правді", що його усунули від керівництва батальйоном.
Дослівно: "Зміна командира у критичний момент – це пряма загроза боєздатності підрозділу та підрив довіри бійців! Ми закликаємо зупинитися та вберегти батальйон, який кров'ю довів свою відданість на полі бою!"
Що передувало:
- 4 грудня 2024 року стало відомо, що бійці 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана витіснили російські сили з села Новий Комар на Донеччині.