Ленура Ислямова сняли с командования созданного им 48-го штурмового батальона
Ленура Ислямова отстранили от командования добровольческого 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана, который он сам создал.
Источник: видео бойцов батальона в соцсетях, комментарий Ислямова "Украинской правде"
Детали: Бойцы на опубликованном видео отметили, что последние 11 месяцев батальон держал оборону в Донецкой области. 10 дней назад их за 12 часов перебросили в Покровск и они выполнили поставленный приказ, хотя нуждались в восстановлении.
По словам бойцов, 17 января они получили приказ о назначении другого командира вместо Ленура Ислямова, который создал батальон.
Они отметили, что смена командира сейчас подрывает боеспособность батальона. Сам Ислямов подтвердил в комментарии "Украинской правде", что его отстранили от руководства батальоном.
Дословно: "Смена командира в критический момент - это прямая угроза боеспособности подразделения и подрыв доверия бойцов! Мы призываем остановиться и уберечь батальон, который кровью доказал свою преданность на поле боя!"
Что предшествовало:
- 4 декабря 2024 года стало известно, что бойцы 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана вытеснили российские силы из села Новый Комар в Донецкой области.