Ленура Ислямова сняли с командования созданного им 48-го штурмового батальона

Ленура Ислямова отстранили от командования добровольческого 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана, который он сам создал.

Источник: видео бойцов батальона в соцсетях, комментарий Ислямова "Украинской правде"

Детали: Бойцы на опубликованном видео отметили, что последние 11 месяцев батальон держал оборону в Донецкой области. 10 дней назад их за 12 часов перебросили в Покровск и они выполнили поставленный приказ, хотя нуждались в восстановлении.

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По словам бойцов, 17 января они получили приказ о назначении другого командира вместо Ленура Ислямова, который создал батальон.

Они отметили, что смена командира сейчас подрывает боеспособность батальона. Сам Ислямов подтвердил в комментарии "Украинской правде", что его отстранили от руководства батальоном.

Дословно: "Смена командира в критический момент - это прямая угроза боеспособности подразделения и подрыв доверия бойцов! Мы призываем остановиться и уберечь батальон, который кровью доказал свою преданность на поле боя!"

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