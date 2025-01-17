Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ленура Ислямова сняли с командования созданного им 48-го штурмового батальона

Татьяна Олейник, Иван ДьяконовПятница, 17 января 2025, 22:53
Ленура Ислямова сняли с командования созданного им 48-го штурмового батальона
Скриншот из видео батальона

Ленура Ислямова отстранили от командования добровольческого 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана, который он сам создал.

Источник: видео бойцов батальона в соцсетях, комментарий Ислямова "Украинской правде"

Детали: Бойцы на опубликованном видео отметили, что последние 11 месяцев батальон держал оборону в Донецкой области. 10 дней назад их за 12 часов перебросили в Покровск и они выполнили поставленный приказ, хотя нуждались в восстановлении.

Реклама:

По словам бойцов, 17 января они получили приказ о назначении другого командира вместо Ленура Ислямова, который создал батальон.

Они отметили, что смена командира сейчас подрывает боеспособность батальона. Сам Ислямов подтвердил в комментарии "Украинской правде", что его отстранили от руководства батальоном.

Дословно: "Смена командира в критический момент - это прямая угроза боеспособности подразделения и подрыв доверия бойцов! Мы призываем остановиться и уберечь батальон, который кровью доказал свою преданность на поле боя!"

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

  • 4 декабря 2024 года стало известно, что бойцы 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана вытеснили российские силы из села Новый Комар в Донецкой области.

армиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Кремль: Путин готов к контакту с Трампом
Кандидат в канцлеры Германии Мерц заявил, что Украина должна победить и вернуть всю территорию
"Я с ним ладил": Трамп хочет возобновить диалог с Ким Чен Ыном
фото, видео, дополнено Вражеская атака БпЛА на Киевщину: погибли три человека
Трамп: Зеленский – "не ангел", он "не должен был допустить этой войны"
Трамп рассекретил документы об убийствах двух Кеннеди и Мартина Лютера Кинга – младшего
Все новости...
армия
В приложении "Армия+" появились три новых рапорта
В украинских вузах с сентября вводят базовую военную подготовку
Зеленский о гарантиях безопасности: Если Украина не в НАТО, то как финансировать и вооружать миллионную армию
Последние новости
13:03
Госаудитслужба выявила нарушений в деятельности Нацакадемии аграрных наук на более чем 1 миллиард
12:39
Нацотбор на Евровидение 2025: конкурсные песни участников. Видео
12:30
Рассекреченные документы: 4 красноречивые истории из архивов Службы внешней разведки
12:25
Трамп подписал указ о развитии искусственного интеллекта "свободного от идеологической предвзятости"
12:21
У Путина ответили на заявление Трампа: Война против Украины не зависит от цен на нефть
12:11
Трамп "предпочел бы" не вводить пошлины на Китай, но продолжает угрожать – Reuters
12:10
Россия требует отменить обещание НАТО в Бухаресте о вступлении Украины для завершения войны
12:01
Разведчики уничтожили российскую РЛС вместе с обслугой
12:00
В США одобрили первый назальный спрей для лечения тяжелой депрессии
11:53
видеоДроны СБУ и ССО поразили один из крупнейших российских НПЗ
Все новости...
Реклама:
Реклама: