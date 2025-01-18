Київ атакували російські ударні безпілотники

О 00:02 Повітряні Сили повідомили про загрозу російських ударних безпілотників в місті Київ. Мешканців столиці закликали пройти в укриття.

Джерело: Повітряні Сили, Київська міська військова адміністрація

Дослівно ПС: "Увага! м.Київ! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з півночі та зі сходу.".

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Деталі: В КМДА просять всіх прослідувати в укриття.

О 02:07 оголосили відбій повітряної тривоги. В Київській області небезпека зберігається.

О 04:24 в Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу.

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Оновлено: О 05:46 оголосили відбій повітряної тривоги.