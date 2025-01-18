Київ атакували російські ударні безпілотники
Субота, 18 січня 2025, 05:46
О 00:02 Повітряні Сили повідомили про загрозу російських ударних безпілотників в місті Київ. Мешканців столиці закликали пройти в укриття.
Джерело: Повітряні Сили, Київська міська військова адміністрація
Дослівно ПС: "Увага! м.Київ! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з півночі та зі сходу.".
Реклама:
Деталі: В КМДА просять всіх прослідувати в укриття.
О 02:07 оголосили відбій повітряної тривоги. В Київській області небезпека зберігається.
О 04:24 в Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу.
РЕКЛАМА:
Оновлено: О 05:46 оголосили відбій повітряної тривоги.