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Київ атакували російські ударні безпілотники

Іван Д'яконовСубота, 18 січня 2025, 05:46
Київ атакували російські ударні безпілотники
ілюстративне фото: Getty Images

О 00:02 Повітряні Сили повідомили про загрозу російських ударних безпілотників в місті Київ. Мешканців столиці закликали пройти в укриття.

Джерело: Повітряні СилиКиївська міська військова адміністрація

Дослівно ПС: "Увага! м.Київ! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з півночі та зі сходу.".

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Деталі: В КМДА просять всіх прослідувати в укриття.

О 02:07 оголосили відбій повітряної тривоги. В Київській області небезпека зберігається.

О 04:24 в Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу.

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Оновлено: О 05:46 оголосили відбій повітряної тривоги.

повітряна тривогабезпілотники
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