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Киев атакуют российские ударные беспилотники

Иван ДьяконовСуббота, 18 января 2025, 05:46
Киев атакуют российские ударные беспилотники
Иллюстративное фото: Getty Images

В 00:02 Воздушные Силы сообщили об угрозе российских ударных беспилотников в городе Киев. Жителей столицы призвали пройти в укрытие.

Источник: Воздушные Силы, Киевская городская военная администрация

Дословно ПС: "Внимание! г. Киев! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА с севера и с востока".

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Детали: В КГГА просят всех проследовать в укрытие.

В 02:07 объявили отбой воздушной тревоги. В Киевской области опасность сохраняется.

В 04:24 в Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу.

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Обновлено: В 05:46 объявили отбой воздушной тревоги.

воздушная тревогабеспилотники
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