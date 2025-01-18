Киев атакуют российские ударные беспилотники
Суббота, 18 января 2025, 05:46
В 00:02 Воздушные Силы сообщили об угрозе российских ударных беспилотников в городе Киев. Жителей столицы призвали пройти в укрытие.
Источник: Воздушные Силы, Киевская городская военная администрация
Дословно ПС: "Внимание! г. Киев! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА с севера и с востока".
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Детали: В КГГА просят всех проследовать в укрытие.
В 02:07 объявили отбой воздушной тревоги. В Киевской области опасность сохраняется.
В 04:24 в Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу.
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Обновлено: В 05:46 объявили отбой воздушной тревоги.