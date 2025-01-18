Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія та Іран підписали Угоду про всеосяжне стратегічне партнерство – ISW

Іван Д'яконовСубота, 18 січня 2025, 05:25
Росія та Іран підписали Угоду про всеосяжне стратегічне партнерство – ISW
Президент Ірану Масуд Пезешкіан та правитель Росії Володимир Путін. Фото: Getty Images

Росія та Іран підписали Угоду про стратегічне партнерство, яка включає посилене військове співробітництво, що може допомогти Росії у веденні війни проти України.

Джерело: ISW

Деталі: 17 січня 2025 року правитель Росії Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка забезпечує численні вигоди для Росії в її війні проти України. 

Реклама:

Дослівно: "Угода охоплює питання посилення оборонної співпраці, обміну розвідданими, використання ядерної енергії та співпраці, транспортної підтримки та розвитку Міжнародного північно-південного транспортного коридору (INSTC), а також положення про те, що жодна зі сторін не дозволить третім сторонам використовувати свою територію з метою загрози безпеці іншої сторони, серед інших економічних і соціальних сфер партнерства".

Деталі: Особливу увагу привертають домовленості щодо "військово-технічного співробітництва", яке передбачає постачання Іраном безпілотників Shahed та іншої військової техніки, яка може бути використана Росією для продовження війни в Україні. 

Іран зокрема може допомогти Росії масштабувати виробництво безпілотників Shahed на території Росії, що дозволить знизити залежність від імпорту та забезпечить постійний потік необхідної техніки для подальших бойових дій.

РЕКЛАМА:

Двостороння угода також може призвести до створення центрів дозаправки літаків та військово-морської присутності Росії на території Ірану, що дозволить посилити російську військову присутність на Близькому Сході.

Дослівно: "Росія може використовувати іранську територію для підтримки деяких своїх операцій у Північній Африці і на Близькому Сході, попри неоптимальне географічне розташування Ірану, якщо порівнювати його з Сирією, яка знаходиться поруч з російськими базами в Лівії і Середземному морі. Росія також може використати цю угоду для встановлення більш постійної військової присутності в Ірані в довгостроковій перспективі. Однак Іран може не захотіти йти на такі кроки через можливість подальших західних санкцій".

Деталі: Угода також має на меті допомогти Росії уникнути санкцій та полегшити економічні труднощі, спричинені міжнародними обмеженнями. Росія сподівається, що зміцнення економічних і транспортних зв’язків з Іраном дозволить їй обійти західні санкції та зменшити внутрішній економічний тиск.

Ключові висновки:

  • Правитель Росії Володимир Путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан 17 січня підписали Угоду про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном.
  • Угода не містить положення про взаємну оборону, що може свідчити про нестачу військової спроможності Росії для підтримки значних операцій за межами України. Водночас Росія, ймовірно, надає перевагу залученню людських ресурсів через договори про взаємну оборону з такими країнами, як Північна Корея.
  • Російські війська 17 січня захопили Времівку, намагаючись оточити Велику Новосілку та змусити українські війська покинути цей населений пункт.
  • Того ж дня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Це може свідчити про зростаюче занепокоєння Кремля через поглиблення зв’язків Вірменії із Заходом.
  • Нещодавно розсекречені американські документи підкреслюють ключову роль фінансової та технічної допомоги США у зміцненні спроможності України виробляти безпілотники. Документи також демонструють, як національна безпека США виграє від інтеграції досвіду, отриманого в Україні, в американську оборонну промисловість.
  • Російські війська продовжують просуватися в Курській області, зокрема на Харківському, Куп'янському, Борівському, Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках.
  • 17 січня Володимир Путін підписав указ, який дозволяє призов резервістів ("мобілізаційний ресурс" або "запас") на збори у 2025 році.

ISWРосіяросійсько-українська війнаІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Генерала Галушкіна повторно взяли під варту: цього разу без права на заставу
Затримання генералів: оборонний комітет Ради нагадав про існування бойового імунітету в Україні
фотоУ Словаччині почалися масові протести проти уряду Фіцо
Суд арештував мера Ірпеня
Шмигаль анонсував побудову 900 МВт потужностей генерації на 2025 рік
Закупівлі зброї перетворилися на "Амазон": Умєров відмовився продовжити контракт із очільницею АОЗ
Усі новини...
ISW
До квітня 2025 року весь військовий контингент КНДР у Курській області може бути знищений – ISW
Росіяни атакують енергетику України, щоб обмежити її оборонний промисловий потенціал – ISW
Кремль не збирається відмовлятися від своїх цілей у війні проти України – ISW
Останні новини
03:14
США розглядають можливість купівлі зброї для України коштом заморожених російських активів
02:37
Ткаченко: Київська міська військова адміністрація замінить очільників районних держадміністрацій
01:57
Безрукова заявила, що залишається чинною керівницею АОЗ попри рішення Міноборони
00:58
Politico: США зупиняють допомогу Україні на 90 днів
00:22
NAVI вийшли у півфінал престижного турніру з Counter-Strike 2 у Данії
23:59
Ніцца оголосила обмеження на круїзні лайнери
23:50
Український фільм "Порцелянова війна" – серед номінантів на "Оскар". Розповідаємо, про що він
23:49
В ОП заявили, що будуть продовжувати термін проходження повторного ВЛК для "обмежено придатних"
23:31
Кандидата в президенти Польщі звинуватили в брехні про використання службового житла
23:16
У США офіційно перейменували Мексиканську затоку на Американську
Усі новини...
Реклама:
Реклама: