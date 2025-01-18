Росія та Іран підписали Угоду про всеосяжне стратегічне партнерство – ISW

Росія та Іран підписали Угоду про стратегічне партнерство, яка включає посилене військове співробітництво, що може допомогти Росії у веденні війни проти України.

Джерело: ISW

Деталі: 17 січня 2025 року правитель Росії Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка забезпечує численні вигоди для Росії в її війні проти України.

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Дослівно: "Угода охоплює питання посилення оборонної співпраці, обміну розвідданими, використання ядерної енергії та співпраці, транспортної підтримки та розвитку Міжнародного північно-південного транспортного коридору (INSTC), а також положення про те, що жодна зі сторін не дозволить третім сторонам використовувати свою територію з метою загрози безпеці іншої сторони, серед інших економічних і соціальних сфер партнерства".

Деталі: Особливу увагу привертають домовленості щодо "військово-технічного співробітництва", яке передбачає постачання Іраном безпілотників Shahed та іншої військової техніки, яка може бути використана Росією для продовження війни в Україні.

Іран зокрема може допомогти Росії масштабувати виробництво безпілотників Shahed на території Росії, що дозволить знизити залежність від імпорту та забезпечить постійний потік необхідної техніки для подальших бойових дій.

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Двостороння угода також може призвести до створення центрів дозаправки літаків та військово-морської присутності Росії на території Ірану, що дозволить посилити російську військову присутність на Близькому Сході.

Дослівно: "Росія може використовувати іранську територію для підтримки деяких своїх операцій у Північній Африці і на Близькому Сході, попри неоптимальне географічне розташування Ірану, якщо порівнювати його з Сирією, яка знаходиться поруч з російськими базами в Лівії і Середземному морі. Росія також може використати цю угоду для встановлення більш постійної військової присутності в Ірані в довгостроковій перспективі. Однак Іран може не захотіти йти на такі кроки через можливість подальших західних санкцій".

Деталі: Угода також має на меті допомогти Росії уникнути санкцій та полегшити економічні труднощі, спричинені міжнародними обмеженнями. Росія сподівається, що зміцнення економічних і транспортних зв’язків з Іраном дозволить їй обійти західні санкції та зменшити внутрішній економічний тиск.

Ключові висновки: