Росія та Іран підписали Угоду про всеосяжне стратегічне партнерство – ISW
Росія та Іран підписали Угоду про стратегічне партнерство, яка включає посилене військове співробітництво, що може допомогти Росії у веденні війни проти України.
Джерело: ISW
Деталі: 17 січня 2025 року правитель Росії Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка забезпечує численні вигоди для Росії в її війні проти України.
Дослівно: "Угода охоплює питання посилення оборонної співпраці, обміну розвідданими, використання ядерної енергії та співпраці, транспортної підтримки та розвитку Міжнародного північно-південного транспортного коридору (INSTC), а також положення про те, що жодна зі сторін не дозволить третім сторонам використовувати свою територію з метою загрози безпеці іншої сторони, серед інших економічних і соціальних сфер партнерства".
Деталі: Особливу увагу привертають домовленості щодо "військово-технічного співробітництва", яке передбачає постачання Іраном безпілотників Shahed та іншої військової техніки, яка може бути використана Росією для продовження війни в Україні.
Іран зокрема може допомогти Росії масштабувати виробництво безпілотників Shahed на території Росії, що дозволить знизити залежність від імпорту та забезпечить постійний потік необхідної техніки для подальших бойових дій.
Двостороння угода також може призвести до створення центрів дозаправки літаків та військово-морської присутності Росії на території Ірану, що дозволить посилити російську військову присутність на Близькому Сході.
Дослівно: "Росія може використовувати іранську територію для підтримки деяких своїх операцій у Північній Африці і на Близькому Сході, попри неоптимальне географічне розташування Ірану, якщо порівнювати його з Сирією, яка знаходиться поруч з російськими базами в Лівії і Середземному морі. Росія також може використати цю угоду для встановлення більш постійної військової присутності в Ірані в довгостроковій перспективі. Однак Іран може не захотіти йти на такі кроки через можливість подальших західних санкцій".
Деталі: Угода також має на меті допомогти Росії уникнути санкцій та полегшити економічні труднощі, спричинені міжнародними обмеженнями. Росія сподівається, що зміцнення економічних і транспортних зв’язків з Іраном дозволить їй обійти західні санкції та зменшити внутрішній економічний тиск.
Ключові висновки:
- Правитель Росії Володимир Путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан 17 січня підписали Угоду про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном.
- Угода не містить положення про взаємну оборону, що може свідчити про нестачу військової спроможності Росії для підтримки значних операцій за межами України. Водночас Росія, ймовірно, надає перевагу залученню людських ресурсів через договори про взаємну оборону з такими країнами, як Північна Корея.
- Російські війська 17 січня захопили Времівку, намагаючись оточити Велику Новосілку та змусити українські війська покинути цей населений пункт.
- Того ж дня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Це може свідчити про зростаюче занепокоєння Кремля через поглиблення зв’язків Вірменії із Заходом.
- Нещодавно розсекречені американські документи підкреслюють ключову роль фінансової та технічної допомоги США у зміцненні спроможності України виробляти безпілотники. Документи також демонструють, як національна безпека США виграє від інтеграції досвіду, отриманого в Україні, в американську оборонну промисловість.
- Російські війська продовжують просуватися в Курській області, зокрема на Харківському, Куп'янському, Борівському, Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках.
- 17 січня Володимир Путін підписав указ, який дозволяє призов резервістів ("мобілізаційний ресурс" або "запас") на збори у 2025 році.