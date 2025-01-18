Россия и Иран подписали Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве – ISW
Россия и Иран подписали Соглашение о стратегическом партнерстве, которое включает усиленное военное сотрудничество, что может помочь России в ведении войны против Украины.
Источник: ISW
Детали: 17 января 2025 года правитель России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое обеспечивает многочисленные выгоды для России в ее войне против Украины.
Дословно: "Соглашение охватывает вопросы усиления оборонного сотрудничества, обмена разведданными, использования ядерной энергии и сотрудничества, транспортной поддержки и развития Международного северо-южного транспортного коридора (INSTC), а также положения о том, что ни одна из сторон не позволит третьим сторонам использовать свою территорию с целью угрозы безопасности другой стороны, среди других экономических и социальных сфер партнерства".
Детали: Аналитики Института изучения войны в своем отчете отмечают, что особое внимание привлекают договоренности по "военно-техническому сотрудничеству", которое предусматривает поставки Ираном беспилотников Shahed и другой военной техники, которая может быть использована Россией для продолжения войны в Украине.
Иран в частности может помочь России масштабировать производство беспилотников Shahed на территории России, что позволит снизить зависимость от импорта и обеспечит постоянный поток необходимой техники для дальнейших боевых действий.
Двустороннее соглашение также может привести к созданию центров дозаправки самолетов и военно-морского присутствия России на территории Ирана, что позволит усилить российское военное присутствие на Ближнем Востоке.
Дословно: "Россия может использовать иранскую территорию для поддержки некоторых своих операций в Северной Африке и на Ближнем Востоке, несмотря на неоптимальное географическое расположение Ирана, если сравнивать его с Сирией, которая находится рядом с российскими базами в Ливии и Средиземном море. Россия также может использовать это соглашение для установления более постоянного военного присутствия в Иране в долгосрочной перспективе. Однако Иран может не захотеть идти на такие шаги из-за возможности дальнейших западных санкций".
Детали: Соглашение также имеет целью помочь России избежать санкций и облегчить экономические трудности, вызванные международными ограничениями. Россия надеется, что укрепление экономических и транспортных связей с Ираном позволит ей обойти западные санкции и уменьшить внутреннее экономическое давление.
Ключевые выводы:
- Правитель России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января подписали Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
- Соглашение не содержит положения о взаимной обороне, что может свидетельствовать о недостатке военной способности России для поддержки значительных операций за пределами Украины. В то же время Россия, вероятно, предпочитает привлекать человеческие ресурсы через договоры о взаимной обороне с такими странами, как Северная Корея.
- Российские войска 17 января захватили Времовку, пытаясь окружить Великую Новоселку и заставить украинские войска покинуть этот населенный пункт.
- В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Это может свидетельствовать о растущем беспокойстве Кремля из-за углубления связей Армении с Западом.
- Недавно рассекреченные американские документы подчеркивают ключевую роль финансовой и технической помощи США в укреплении способности Украины производить беспилотники. Документы также демонстрируют, как национальная безопасность США выигрывает от интеграции опыта, полученного в Украине, в американскую оборонную промышленность.
- Российские войска продолжают продвигаться в Курской области, в частности на Харьковском, Купянском, Боровском, Торецком, Покровском и Кураховском направлениях.
- 17 января Владимир Путин подписал указ, который разрешает призыв резервистов ("мобилизационный ресурс" или "запас") на сборы в 2025 году.