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Росія вдарила балістикою по Запоріжжю: десятеро поранених

Іван Д'яконов, Роман ПетренкоСубота, 18 січня 2025, 09:12
Росія вдарила балістикою по Запоріжжю: десятеро поранених
Фото: Федоров

Унаслідок російського обстрілу об’єкта інфраструктури в Запоріжжі десятеро людей отримали поранення. Постраждали житлові будинки, адмінбудівля та приватний транспорт.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Ворог завдав удару по обʼєкту інфраструктури у Запоріжжі. Попередньо є поранені".

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Деталі: За словами Федорова, внаслідок атаки частково зруйнована адміністративна будівля одного з промислових об’єктів. Крім того, пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

О 07:26 Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести

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Пряма мова: "До 6 людей зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Одна жінка у важкому стані. Ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі у лікарні".

Оновлено: Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 10.

Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару. Восьмеро людей госпіталізовані - їм від 28 до 69 років, 48-річна жінка у важкому стані.

Передісторія: 

  • Раніше, о 05:50 18 січня, у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу через загрозу російського обстрілу балістичними ракетами.

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