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Россия ударила баллистикой по Запорожью: десять человек ранены

Иван Дьяконов, Роман ПетренкоСуббота, 18 января 2025, 09:12
Россия ударила баллистикой по Запорожью: десять человек ранены
Фото: Федоров

В результате российского обстрела объекта инфраструктуры в Запорожье 10 человек получили ранения. Пострадали жилые дома, админздание и частный транспорт.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "Враг нанес удар по объекту инфраструктуры в Запорожье. Предварительно есть раненые".

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Детали: По словам Федорова, в результате атаки частично разрушено административное здание одного из промышленных объектов. Кроме того, повреждены жилые дома и частный транспорт.

В 07:26 Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до шести

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Прямая речь: "До 6 человек возросло количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью. Одна женщина в тяжелом состоянии. Еще две женщины и трое мужчин в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие в больнице".

Обновлено: Впоследствии стало известно, что количество раненых возросло до 10.

Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ракетного удара. Восемь человек госпитализированы - им от 28 до 69 лет, 48-летняя женщина в тяжелом состоянии.

Предыстория:

  • Ранее, в 05:50 18 января, в Запорожской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российского обстрела баллистическими ракетами.

Запорожьежертвы
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