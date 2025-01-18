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Херсонщина: росіяни били по критичній інфраструктурі, загинула людина

Роман ПетренкоСубота, 18 січня 2025, 08:27
Херсонщина: росіяни били по критичній інфраструктурі, загинула людина
Ілюстративне фото Getty Images

Протягом 17 січня у Херсонській області через російські обстріли загинула одна цивільна особа, ще 5 поранені.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Загалом російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 23 приватних будинки. Також окупанти понівечили газопроводи та гаражі.

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Також уночі Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 1 "Shahed-131/136".

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Шляхове, Степне, Дудчани, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Червоний Маяк, Монастирське, Придніпровське, Микільське, Садове, Зміївка, Бургунка, Веселе, Велетенське, Новотягинка, Миколаївка, Михайлівка, Токарівка, Тягинка, Козацьке, Качкарівка, Кізомис, Гончарне, Ольгівка, Львове, Іванівка, Розлив та місто Херсон.

Херсонська область
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