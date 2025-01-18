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Херсонщина: россияне били по критической инфраструктуре, погиб человек

Роман ПетренкоСуббота, 18 января 2025, 08:27
Херсонщина: россияне били по критической инфраструктуре, погиб человек
фото Getty Images

В течение 17 января в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб один гражданский человек, еще 5 ранены.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: В общем российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 23 частных дома. Также оккупанты повредили газопроводы и гаражи.

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Также ночью Силы противовоздушной обороны над территорией области уничтожили 1 "Shahed-131/136".

Под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Шляховое, Степное, Дудчаны, Станислав, Александровка, Софиевка, Красный Маяк, Монастырское, Приднепровское, Никольское, Садовое, Змиевка, Бургунка, Веселое, Велетенское, Новотягинка, Николаевка, Михайловка, Токаревка, Тягинка, Казацкое, Качкаровка, Кизомыс, Гончарное, Ольговка, Львовское, Ивановка, Разлив и город Херсон.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

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Херсонская область
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