Сили ППО збили 2 з 4 балістичних ракет

Українські захисники знищили дві балістичні ракети з чотирьох, запущених Росією уночі, а також 24 з 39 БПЛА.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 були запущені із Воронезької та Брянської області у РФ.

Реклама:

Підтверджено збиття двох з них на Київщині. Від уламків, які впали у Шевченківському районі столиці, загинули люди. ПС звітує, що частково зруйновано "виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін".

Військові додають, що також противник вдарив балістикою по одному з підприємств Запоріжжя, пошкоджено будинки і транспортні засоби. Без загиблих наразі.

Зазначається, що ворог уночі атакував Україну 39 ударними БпЛА із Міллерово, Брянська, Приморсько-Ахтарська.

РЕКЛАМА:

Збиття 24-х ударних БпЛА типу "Shahed" підтвердили у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.

Ще 14 ворожих безпілотників-імітаторів "локаційно втрачені".