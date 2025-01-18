Силы ПВО сбили 2 из 4 баллистических ракет

Украинские защитники уничтожили две баллистические ракеты из четырех, запущенных Россией ночью, а также 24 из 39 БПЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: Четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 были запущены из Воронежской и Брянской области в РФ.

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Подтверждено сбитие двух из них в Киевской области. От обломков, упавших в Шевченковском районе столицы, погибли люди. ПС отчитывается, что частично разрушено "производственное здание предприятия, повреждены дома, вход в метро, автомобили и магистральный водопровод".

Военные добавляют, что также противник ударил баллистикой по одному из предприятий Запорожья, повреждены дома и транспортные средства. Без погибших пока.

Отмечается, что враг ночью атаковал Украину 39 ударными БпЛА из Миллерово, Брянска, Приморско-Ахтарска.

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Сбитие 24-х ударных БпЛА типа "Shahed" подтвердили в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях.

Еще 14 вражеских беспилотников-имитаторов "локационно потеряны".