Десять "прильотів": дрони ГУР запалили нафтобазу в Тульській області РФ - джерело

В ніч на суботу Головне управління розвідки Міноборони України атакувало безпілотниками нафтобазу в Тульській області РФ, яка забезпечує армію окупантів, там зайнялася пожежа.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у спецслужбах

Деталі: Щонайменше десять влучних прильотів безпілотників відбулося по нафтобазі в Тульській області в ніч на 18 січня. За даними джерела УП, ураження ворожого обʼєкту дронами українського виробництва відбулося завдяки роботі операторів Головного управління розвідки.

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Попри те, що російські ЗМІ звітують про нібито успішну роботу ППО, на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа.

ГУРкіт запалив нафтобазу в Тульській області РФ

відео з російських соцмереж pic.twitter.com/SwV9B31OoD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 18, 2025

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Очевидці публікують кадри влучання БПЛА по ворожому об’єкту, який забезпечує діяльність російської окупаційної армії.