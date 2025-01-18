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Десять "прильотів": дрони ГУР запалили нафтобазу в Тульській області РФ - джерело

Валентина РоманенкоСубота, 18 січня 2025, 09:54
Десять прильотів: дрони ГУР запалили нафтобазу в Тульській області РФ - джерело
емблема ГУР. ілюстративне зображення

В ніч на суботу Головне управління розвідки Міноборони України атакувало безпілотниками нафтобазу в Тульській області РФ, яка забезпечує армію окупантів, там зайнялася пожежа.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у спецслужбах

Деталі: Щонайменше десять влучних прильотів безпілотників відбулося по нафтобазі в Тульській області в ніч на 18 січня. За даними джерела УП, ураження ворожого обʼєкту дронами українського виробництва відбулося завдяки роботі операторів Головного управління розвідки.

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Попри те, що російські ЗМІ звітують про нібито успішну роботу ППО, на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа.

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Очевидці публікують кадри влучання БПЛА по ворожому об’єкту, який забезпечує діяльність російської окупаційної армії.

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