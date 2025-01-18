Десять "прилетов": дроны ГУР зажгли нефтебазу в Тульской области РФ - источник

В ночь на субботу Главное управление разведки Минобороны Украины атаковало беспилотниками нефтебазу в Тульской области РФ, которая обеспечивает армию оккупантов, там начался масштабный пожар.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: По меньшей мере десять точных прилетов беспилотников произошло по нефтебазе в Тульской области в ночь на 18 января. По данным источника УП, поражение вражеского объекта дронами украинского производства произошло благодаря работе операторов Главного управления разведки.

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Несмотря на то, что российские СМИ отчитываются о якобы успешной работе ПВО, на нефтебазе начался масштабный пожар.

ГУРкіт запалив нафтобазу в Тульській області РФ

відео з російських соцмереж pic.twitter.com/SwV9B31OoD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 18, 2025

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Очевидцы публикуют кадры попадания БПЛА по вражескому объекту, который обеспечивает деятельность российской оккупационной армии.