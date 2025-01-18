Десять "прилетов": дроны ГУР зажгли нефтебазу в Тульской области РФ - источник
В ночь на субботу Главное управление разведки Минобороны Украины атаковало беспилотниками нефтебазу в Тульской области РФ, которая обеспечивает армию оккупантов, там начался масштабный пожар.
Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах
Детали: По меньшей мере десять точных прилетов беспилотников произошло по нефтебазе в Тульской области в ночь на 18 января. По данным источника УП, поражение вражеского объекта дронами украинского производства произошло благодаря работе операторов Главного управления разведки.
Несмотря на то, что российские СМИ отчитываются о якобы успешной работе ПВО, на нефтебазе начался масштабный пожар.
ГУРкіт запалив нафтобазу в Тульській області РФ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 18, 2025
відео з російських соцмереж pic.twitter.com/SwV9B31OoD
Очевидцы публикуют кадры попадания БПЛА по вражескому объекту, который обеспечивает деятельность российской оккупационной армии.