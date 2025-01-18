Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Десять "прилетов": дроны ГУР зажгли нефтебазу в Тульской области РФ - источник

Валентина РоманенкоСуббота, 18 января 2025, 09:54
Десять прилетов: дроны ГУР зажгли нефтебазу в Тульской области РФ - источник
эмблема ГУР. иллюстративное изображение

В ночь на субботу Главное управление разведки Минобороны Украины атаковало беспилотниками нефтебазу в Тульской области РФ, которая обеспечивает армию оккупантов, там начался масштабный пожар.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: По меньшей мере десять точных прилетов беспилотников произошло по нефтебазе в Тульской области в ночь на 18 января. По данным источника УП, поражение вражеского объекта дронами украинского производства произошло благодаря работе операторов Главного управления разведки.

Реклама:

Несмотря на то, что российские СМИ отчитываются о якобы успешной работе ПВО, на нефтебазе начался масштабный пожар.

РЕКЛАМА:

Очевидцы публикуют кадры попадания БПЛА по вражескому объекту, который обеспечивает деятельность российской оккупационной армии.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генерала Галушкина повторно взяли под стражу: на этот раз без права на залог
Задержание генералов: оборонный комитет Рады напомнил о существовании боевого иммунитета в Украине
фотоВ Словакии начались массовые протесты против правительства Фицо
Суд арестовал мэра Ирпеня
Шмыгаль анонсировал построение 900 МВт мощностей генерации на 2025 год
Закупки оружия превратились в "Амазон": Умеров отказался продлить контракт с главой АОЗ
Все новости...
Россияне продвинулись в ряде населенных пунктов Харьковщины и Донетчины – DeepState
Зеленский сомневается относительно встречи с Фицо в Давосе
Одну из баллистических ракет сбили на малой высоте – Воздушные силы о последствиях удара РФ в Киеве
Утренний удар баллистикой по Киеву: информация о четвертом погибшем оказалась ошибочной
Последние новости
03:40
03:14
США рассматривают возможность покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов
02:37
Ткаченко: Киевская городская военная администрация заменит руководителей районных госадминистраций
01:57
Безрукова заявила, что остается действующим руководителем АОЗ несмотря на решение Минобороны
00:58
Politico: США останавливают помощь Украине на 90 дней
00:22
NAVI вышли в полуфинал престижного турнира по Counter-Strike 2 в Дании
23:59
Ницца объявила ограничения на круизные лайнеры
23:50
Украинский фильм "Фарфоровая война" – среди номинантов на "Оскар". Рассказываем, о чём он
23:49
В ОП заявили, что будут продлевать срок прохождения повторного ВВК для "ограниченно годных"
23:31
Кандидата в президенты Польши обвинили во лжи об использовании служебного жилья
Все новости...
Реклама:
Реклама: