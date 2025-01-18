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Зеленський сумнівається щодо зустрічі з Фіцо в Давосі

Іванна Костіна, Роман ПетренкоСубота, 18 січня 2025, 09:51
Зеленський сумнівається щодо зустрічі з Фіцо в Давосі
Роберт Фіцо. Фото з Facebook

Президент Володимир Зеленський сумнівається з приводу можливості зустрічі в Давосі з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо.

Джерело: Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: Ввечері в п'ятницю Фіцо заявив, що пропонує зустрітися із Зеленським у вівторок у Давосі, де обидва братимуть участь у Всесвітньому економічному форумі.

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Зеленський сказав, що не може нічого планувати з Фіцо, оскільки словацький лідер "може поїхати в Давос, але в підсумку опинитися десь у Сочі".

"Ми не знаємо, хто купує йому квитки, оскільки він постійно пропускає пункти призначення", – сказав український президент.

Нагадаємо: 13 січня Фіцо підписав відкритий лист до Зеленського, в якому запросив главу України на зустріч, аби владнати проблеми з транзитом газу. 

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Фіцо сказав, що не має "наміру подальшої ескалації напруженості" й хоче повністю сконцентруватися на вирішенні ситуації, пов'язаної з призупиненням транзиту.

Зеленський у відповідь на запрошення прем'єр-міністра Словаччини запропонував йому самому приїхати до Києва. Фіцо назвав це запрошення "дитячим".

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ЗеленськийФіцодипломатичні відносини
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