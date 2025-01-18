Зеленский сомневается относительно встречи с Фицо в Давосе
Президент Владимир Зеленский сомневается по поводу возможности встречи в Давосе с премьером Словакии Робертом Фицо.
Источник: Bloomberg News, "Европейская правда"
Детали: Вечером в пятницу Фицо заявил, что предлагает встретиться с Зеленским во вторник в Давосе, где оба будут участвовать во Всемирном экономическом форуме.
Зеленский сказал, что не может ничего планировать с Фицо, поскольку словацкий лидер "может поехать в Давос, но в итоге оказаться где-то в Сочи".
"Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно пропускает пункты назначения", – сказал украинский президент.
Напомним: 13 января Фицо подписал открытое письмо к Зеленскому, в котором пригласил главу Украины на встречу, чтобы решить проблемы с транзитом газа.
Фицо сказал, что не имеет "намерения дальнейшей эскалации напряженности" и хочет полностью сконцентрироваться на решении ситуации, связанной с приостановкой транзита.
Зеленский в ответ на приглашение премьер-министра Словакии предложил ему самому приехать в Киев. Фицо назвал это приглашение "детским".
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