Зеленский сомневается относительно встречи с Фицо в Давосе

Президент Владимир Зеленский сомневается по поводу возможности встречи в Давосе с премьером Словакии Робертом Фицо.

Источник: Bloomberg News, "Европейская правда"

Детали: Вечером в пятницу Фицо заявил, что предлагает встретиться с Зеленским во вторник в Давосе, где оба будут участвовать во Всемирном экономическом форуме.

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Зеленский сказал, что не может ничего планировать с Фицо, поскольку словацкий лидер "может поехать в Давос, но в итоге оказаться где-то в Сочи".

"Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он постоянно пропускает пункты назначения", – сказал украинский президент.

Напомним: 13 января Фицо подписал открытое письмо к Зеленскому, в котором пригласил главу Украины на встречу, чтобы решить проблемы с транзитом газа.

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Фицо сказал, что не имеет "намерения дальнейшей эскалации напряженности" и хочет полностью сконцентрироваться на решении ситуации, связанной с приостановкой транзита.

Зеленский в ответ на приглашение премьер-министра Словакии предложил ему самому приехать в Киев. Фицо назвал это приглашение "детским".

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