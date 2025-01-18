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Лукашенко помилував понад 20 "екстремістів"

Роман ПетренкоСубота, 18 січня 2025, 11:48
Лукашенко помилував понад 20 екстремістів
лукашенко, фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 23 людини, які нібито "вчинили злочини екстремістської спрямованості".

Джерело: пресслужба Лукашенка

Деталі: Повідомляють, що всі вони написали прохання про помилування, "визнали свою провину і розкаялися".

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Серед них три жінки та 20 чоловіків - 13 осіб старше 50 років, 14 мають хронічні захворювання.

У Лукашенка називають рішення "гуманністю і шансом повернутися до нормального життя".

МВС контролюватиме їхню поведінку після звільнення.

Лукашенко
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