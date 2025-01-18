Лукашенко помиловал более 20 "экстремистов"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 23 человека, якобы "совершивших преступления экстремистской направленности".

Источник: пресс-служба Лукашенко

Детали: Сообщается, что все они написали прошения о помиловании, "признали свою вину и раскаялись".

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Среди них три женщины и 20 мужчин – 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания.

У Лукашенко называют решение "гуманностью и шансом вернуться к нормальной жизни".

МВД будет контролировать их поведение после освобождения.