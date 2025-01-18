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Єгері-десантники і прикордонники відбили ворожий штурм і взяли в полон 6 окупантів РФ

Валентина РоманенкоСубота, 18 січня 2025, 13:54
Єгері-десантники і прикордонники відбили ворожий штурм і взяли в полон 6 окупантів РФ
фото 71 бригади ДШВ

Єгері-десантники і прикордонники взяли в полон 6 російських окупантів під час штурмових дій противника на Вовчанському напрямку.

Джерело: відділення комунікацій 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України, пресслужба командування ДШВДПСУ

Деталі: Противник намагався прорватися на бронетехніці, проте один із бійців ДШВ підбив ворожу МТ-ЛБ із гранатомета.

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Вцілілі росіяни спішилися та почали штурмувати будівлю, в якій воїни 71 бригади тримали оборону.

Єгері викликали підмогу і прийняли бій, який тривав близько трьох годин. За підтримки бійців штурмової групи дружнього підрозділу прикордонників, десантники зачистили будівлю і захопили в полон 6 російських окупантів.

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