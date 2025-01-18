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Егеря-десантники и пограничники отбили вражеский штурм и взяли в плен 6 оккупантов РФ

Валентина РоманенкоСуббота, 18 января 2025, 13:54
Егеря-десантники и пограничники отбили вражеский штурм и взяли в плен 6 оккупантов РФ
фото 71 бригады ДШВ

Егеря-десантники и пограничники взяли в плен 6 российских оккупантов во время штурмовых действий противника на Волчанском направлении.

Источник: отделение коммуникаций 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины, пресс-служба командования ДШВГПСУ

Детали: Противник пытался прорваться на бронетехнике, однако один из бойцов ДШВ подбил вражескую МТ-ЛБ из гранатомета.

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Уцелевшие россияне спешились и начали штурмовать здание, в котором воины 71 бригады держали оборону.

Егеря вызвали подмогу и приняли бой, который длился около трех часов. При поддержке бойцов штурмовой группы дружественного подразделения, пограничников десантники зачистили здание и захватили в плен 6 российских оккупантов.

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