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Меркель заявила, що без підтримки США Україна не збережеться як незалежна держава

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСубота, 18 січня 2025, 16:25
Меркель заявила, що без підтримки США Україна не збережеться як незалежна держава
Ангела Меркель, фото: Getty Images

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна не може залишатися незалежною державою без підтримки США та НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на FAZ

Деталі: Трансатлантичне партнерство сьогодні є ще більш необхідним, ніж раніше, сказала Меркель незадовго до того, як Дональд Трамп буде приведений до присяги в якості президента США.

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З нападом Росії на Україну основний принцип європейського післявоєнного порядку – територіальна недоторканність – став неефективним, сказала вона, виступаючи на прийомі Християнсько-демократичного союзу в Дюссельдорфі.

Тільки зі США і в рамках НАТО можна досягти того, "щоб Путін не виграв війну і щоб Україна залишилася незалежною державою", заявила Меркель.

Меркель назвала Трампа "особливим президентом". Він захищає "законні інтереси" США, але в багатосторонньому співробітництві не вірить у "безпрограшні ситуації", а вважає, що завжди є переможець і переможений.

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"Ми не змінимо Дональда Трампа, але ми можемо реагувати на нього", – сказала Меркель, за значивши, що США також було б нерозумно не шукати союзників у Європі. "Ми також є сильним фактором", – сказала вона.

Що було раніше:

  • Кандидат на посаду канцлера Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц бачить в президентстві Дональда Трампа можливість для Європи.
  • Новообраний американський президент Дональд Трамп раніше підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП. Німеччина за канцлерства Меркель не виконувала і вимоги витрачати 2% на оборону, через що Трамп її нещадно критикував.

МеркельУкраїнаСШАНАТО
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