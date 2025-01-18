Меркель заявила, что без поддержки США Украина не сохранится как независимое государство

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина не может оставаться независимым государством без поддержки США и НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на FAZ

Детали: Трансатлантическое партнерство сегодня является еще более необходимым, чем раньше, сказала Меркель незадолго до того, как Дональд Трамп будет приведен к присяге в качестве президента США.

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С нападением России на Украину основной принцип европейского послевоенного порядка - территориальная неприкосновенность - стал неэффективным, сказала она, выступая на приеме Христианско-демократического союза в Дюссельдорфе.

Только с США и в рамках НАТО можно достичь того, "чтобы Путин не выиграл войну и чтобы Украина осталась независимым государством", заявила Меркель.

Меркель назвала Трампа "особенным президентом". Он защищает "законные интересы" США, но в многостороннем сотрудничестве не верит в "беспроигрышные ситуации", а считает, что всегда есть победитель и проигравший.

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"Мы не изменим Дональда Трампа, но мы можем реагировать на него", – сказала Меркель, отметив, что США также было бы глупо не искать союзников в Европе. "Мы также являемся сильным фактором", – сказала она.

Что предшествовало: