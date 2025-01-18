Сили оборони відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру – УП

Сили оборони завдали авіаудару по території Часовоярського вогнетривкого комбінату, що підтверджує перехід комбінату під контроль російської армії.

Джерело: поінформований співрозмовник УП на напрямку, речник ОТУ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону

Пряма мова Запорожця: "На території вогнетривкого заводу противник спробував закріпитися, атакуючи малими та середніми групами. Завдяки злагодженим діям підрозділів БПС його було виявлено в одному з приміщень на території вогнетривкого заводу та завдано авіаційний удар. Ворог поніс втрати".

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Сили оборони завдають авіаудару по Часівоярському вогнетривкому комбінату (Відео надане УП ОТУ "Луганськ") pic.twitter.com/T4g5UWOHR3 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 18, 2025

Чому це важливо: Територія комбінату була надійним укріпленням для Сил оборони. Втрата комбінату означає відступ у житлову, побиту обстрілами забудову.

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Деталі: За даними співрозмовника УП, Сили оборони контролюють приблизно 30% території Часового Яру.