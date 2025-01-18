Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру – УП

Ольга Кириленко, Станіслав ПогоріловСубота, 18 січня 2025, 18:52
Сили оборони відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру – УП
Фото: мапа Google

Сили оборони завдали авіаудару по території Часовоярського вогнетривкого комбінату, що підтверджує перехід комбінату під контроль російської армії.

Джерело: поінформований співрозмовник УП на напрямку, речник ОТУ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону

Пряма мова Запорожця: "На території вогнетривкого заводу противник спробував закріпитися, атакуючи малими та середніми групами. Завдяки злагодженим діям підрозділів БПС його було виявлено в одному з приміщень на території вогнетривкого заводу та завдано авіаційний удар. Ворог поніс втрати".

Реклама:

Чому це важливо: Територія комбінату була надійним укріпленням для Сил оборони. Втрата комбінату означає відступ у житлову, побиту обстрілами забудову.

РЕКЛАМА:

Деталі: За даними співрозмовника УП, Сили оборони контролюють приблизно 30% території Часового Яру.

Збройні силиДонецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Генерала Галушкіна повторно взяли під варту: цього разу без права на заставу
Затримання генералів: оборонний комітет Ради нагадав про існування бойового імунітету в Україні
фотоУ Словаччині почалися масові протести проти уряду Фіцо
Суд арештував мера Ірпеня
Шмигаль анонсував побудову 900 МВт потужностей генерації на 2025 рік
Закупівлі зброї перетворилися на "Амазон": Умєров відмовився продовжити контракт із очільницею АОЗ
Усі новини...
Росіяни з міномета обстріляли Берислав: загинули двоє людей
Ракетний удар по Запоріжжю: з-під завалів деблокували тіло загиблого, 11 людей поранені
У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкового удару балістикою
Росіяни атакували Покровський напрямок понад 80 разів та втратили 335 солдатів – Генштаб
Останні новини
03:14
США розглядають можливість купівлі зброї для України коштом заморожених російських активів
02:37
Ткаченко: Київська міська військова адміністрація замінить очільників районних держадміністрацій
01:57
Безрукова заявила, що залишається чинною керівницею АОЗ попри рішення Міноборони
00:58
Politico: США зупиняють допомогу Україні на 90 днів
00:22
NAVI вийшли у півфінал престижного турніру з Counter-Strike 2 у Данії
23:59
Ніцца оголосила обмеження на круїзні лайнери
23:50
Український фільм "Порцелянова війна" – серед номінантів на "Оскар". Розповідаємо, про що він
23:49
В ОП заявили, що будуть продовжувати термін проходження повторного ВЛК для "обмежено придатних"
23:31
Кандидата в президенти Польщі звинуватили в брехні про використання службового житла
23:16
У США офіційно перейменували Мексиканську затоку на Американську
Усі новини...
Реклама:
Реклама: