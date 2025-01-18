Силы обороны отошли с огнеупорного комбината в Часовом Яру – УП

Силы обороны нанесли авиаудар по территории Часовоярского огнеупорного комбината, что подтверждает переход комбината под контроль российской армии.

Источник: информированный собеседник УП на направлении, спикер ОТГ "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона

Прямая речь Запорожца: "На территории огнеупорного завода противник попытался закрепиться, атакуя малыми и средними группами. Благодаря слаженным действиям подразделений БПС он был обнаружен в одном из помещений на территории огнеупорного завода и нанесен авиационный удар. Враг понес потери".

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Сили оборони завдають авіаудару по Часівоярському вогнетривкому комбінату (Відео надане УП ОТУ "Луганськ") pic.twitter.com/T4g5UWOHR3 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 18, 2025

Почему это важно: Территория комбината была надежным укреплением для Сил обороны. Потеря комбината означает отступление в жилую, побитую обстрелами застройку.

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Детали: По данным собеседника УП, Силы обороны контролируют примерно 30% территории Часового Яра.