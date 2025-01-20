Фрідман не побачив схильності Зеленського до перемовин і тепер хоче поговорити з Путіним

Американський подкастер Лекс Фрідман, який нещодавно взяв інтерв'ю у президента Володимира Зеленського, вважає, що останній не показав бажання йти на мирні переговори з Росією. Тепер Фрідман хоче взяти інтерв'ю у російського лідера Володимира Путіна.

Джерело: Фрідман в інтерв'ю з історикинею Дженніфер Бернс на Youtube

Пряма мова: "Я надав президенту усі можливості продемонструвати бажання вести переговори, розуміючи, що і Трамп, і Путін почують цю розмову. Але я не думаю, що він скористався цими можливостями. Замість цього він грубо висловлювався про Володимира Путіна. Це цілком зрозуміло, але контрпродуктивно для (мирних) переговорів".

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Деталі: На думку Фрідмана, досягнення миру у цьому випадку вимагає компромісу, щоб запобігти подальшим смертям людей, тому лідери повинні ставитися серйозно один до одного. "Якщо ти думаєш, що президент іншої країни (Путін) повністю божевільний, тоді буде дуже складно домовитися з ним. Тобі необхідно дивитися на нього як на серйозну людину, яка любить свою країну і своїх людей".

Пряма мова: "Я, мабуть, візьму інтерв'ю у Володимира Путіна в Росії, в Кремлі. Я розумію ризики і приймаю їх. Ризики для мене неважливі. Я просто хочу зробити свій скромний вклад у спробу досягти миру".

Деталі: Фрідман сказав, що вислухав багато критики щодо інтерв'ю із Зеленським, але не погоджується з нею. Він запевняє, що добре підготувався до інтерв'ю і жодним чином не є наївним щодо фігури Путіна.

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Пряма мова: "Я прочитав і прослухав багато матеріалів за період 2022-2024 років. Я проводив по 8 годин на день, читаючи і зосереджено досліджуючи".

Деталі: Фрідман каже, що виступає за тривалий мир, хоча і прекрасно розуміє людей, які втратили у цій війни рідних і вимагають справедливості замість миру.

Подкастер вважає, що зараз настав дуже вдалий момент для мирних переговорів між Україною і Росією.

Що передувало: Американський подкастер Лекс Фрідман записав понад 3-годинне інтерв'ю з Зеленським. Зокрема, в ньому президент України заявив, що перед повномасштабним вторгненням просив у США запровадити проти Росії превентивні санкції, а не залякувати ними у разі нападу, що він назвав "х*йнею".