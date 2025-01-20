Фридман не увидел склонности Зеленского к переговорам и теперь хочет поговорить с Путиным

Американский подкастер Лекс Фридман, который недавно взял интервью у президента Владимира Зеленского, считает, что последний не показал желания идти на мирные переговоры с Россией. Теперь Фридман хочет взять интервью у российского лидера Владимира Путина.

Источник: Фридман в интервью с историком Дженнифер Бернс на Youtube

Прямая речь: "Я предоставил президенту все возможности продемонстрировать желание вести переговоры, понимая, что и Трамп, и Путин услышат этот разговор. Но я не думаю, что он воспользовался этими возможностями. Вместо этого он грубо высказывался о Владимире Путине. Это вполне понятно, но контрпродуктивно для (мирных) переговоров".

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Детали: По мнению Фридмана, достижение мира в этом случае требует компромисса, чтобы предотвратить дальнейшие смерти людей, поэтому лидеры должны относиться серьезно друг к другу. "Если ты думаешь, что президент другой страны (Путин) полностью сумасшедший, тогда будет очень сложно договориться с ним. Тебе необходимо смотреть на него как на серьезного человека, который любит свою страну и своих людей".

Прямая речь: "Я, наверное, возьму интервью у Владимира Путина в России, в Кремле. Я понимаю риски и принимаю их. Риски для меня неважны. Я просто хочу сделать свой скромный вклад в попытку достичь мира".

Детали: Фридман сказал, что выслушал много критики относительно интервью с Зеленским, но не соглашается с ней. Он уверяет, что хорошо подготовился к интервью и никоим образом не является наивным относительно фигуры Путина.

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Прямая речь: "Я прочитал и прослушал много материалов за период 2022-2024 годов. Я проводил по 8 часов в день, читая и сосредоточенно исследуя".

Детали: Фридман говорит, что выступает за длительный мир, хотя и прекрасно понимает людей, которые потеряли в этой войне родных и требуют справедливости вместо мира.

Подкастер считает, что сейчас наступил очень удачный момент для мирных переговоров между Украиной и Россией.

Фридман не увидел склонности Зеленского к переговорам и теперь собирается поговорить с Путиным

Американский подкастер Лекс Фридман, который недавно взял интервью у президента Владимира Зеленского, считает, что последний не показал желания идти на мирные переговоры с Россией. Теперь Фридман хочет взять интервью у российского лидера Владимира Путина.

Источник: Фринман в интервью историку Дженнифер Бернс на Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=Rz-4ulRKnz4

Прямая речь: "Я предоставил президенту все возможности продемонстрировать желание вести переговоры, понимая, что и Трамп, и Путин услышат этот разговор. Но я не думаю, что он воспользовался этими возможностями. Вместо этого он грубо высказывался о Владимире Путине. Это вполне понятно, но контрпродуктивно для (мирных) переговоров".

Детали: По мнению Фридмана, достижение мира в этом случае требует компромисса, чтобы предотвратить дальнейшие смерти людей, поэтому лидеры должны относиться серьезно друг к другу. "Если ты думаешь, что президент другой страны (Путин) полностью сумасшедший, тогда будет очень сложно договориться с ним. Тебе необходимо смотреть на него как на серьезного человека, который любит свою страну и своих людей".

Прямая речь: "Я, наверное, возьму интервью у Владимира Путина в России, в Кремле. Я понимаю риски и принимаю их. Риски для меня неважны. Я просто хочу сделать свой скромный вклад в попытку достичь мира".

Детали: Фридман сказал, что выслушал много критики относительно интервью с Зеленским, но не соглашается с ней. Он уверяет, что хорошо подготовился к интервью и никоим образом не является наивным относительно фигуры Путина.

Прямая речь: "Я прочитал и прослушал много материалов за период 2022-2024 годов. Я проводил по 8 часов в день, читая и сосредоточенно исследуя".

Детали: Фридман говорит, что выступает за длительный мир, хотя и прекрасно понимает людей, которые потеряли в этой войне родных и требуют справедливости вместо мира.

Подкастер считает, что сейчас наступил очень удачный момент для мирных переговоров между Украиной и Россией.

Что предшествовало: Американский подкастер Лекс Фридман записал 3-часовое интервью с Зеленским. В частности, в нем президент Украины заявил, что перед полномасштабным вторжением просил у США ввести против России превентивные санкции, а не запугивать ими в случае нападения, что он назвал "х*йней".