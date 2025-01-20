Президент Панамы ответил на намерения Трампа "вернуть" Панамский канал

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ответ на позицию американского президента Дональда Трампа "вернуть" Панамский канал заявил, что ключевой водный путь останется под контролем Панамы.

Источник: AFP, Мулино в соцсети Х

Прямая речь: "Я должен категорически возразить слова президента Дональда Трампа. Канал есть и останется панамским".

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Детали: Он также отверг утверждение Трампа о том, что Китай эксплуатирует канал. "В мире нет ни одной страны, которая бы вмешивалась в работу канала", – подчеркнул Мулино.

В заявлении на платформе Х Мулино отметил, что канал не передавали в концессию (договор о передаче природных богатств, предприятий, других хозяйственных объектов во временную эксплуатацию другим государствам – УП).

Это был результат борьбы поколений, которая достигла кульминации в 1999 году в результате договора Торрихоса-Картера.

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По его словам, в течение 25 лет Панама "непрерывно и ответственно" управляла каналом, расширяла его, чтобы "служить миру и торговле", в частности Соединенных Штатов.

Президент Панамы также призвал к диалогу.

Что предшествовало:

В своей речи на инаугурации, говоря о внешней политике, Трамп пообещал вернуть контроль над Панамским каналом, который "эксплуатирует Китай", а также переименовать Мексиканский залив в Американский залив.