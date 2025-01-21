Держсекретар США: завершення війни між РФ та Україною потребує компромісів з обох сторін

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що припинення війни між Росією та Україною можливе лише за умови, якщо обидві сторони будуть готові до компромісів.

Джерело: Рубіо під час спілкування з журналістами одразу після затвердження на посаді держсекретаря США, повідомляє CNN

Деталі: Рубіо наголосив, що досягнення миру є пріоритетом для адміністрації президента Дональда Трампа, але цей процес буде складним і вимагатиме значних поступок з обох сторін.

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Пряма мова: "Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це цілком зрозуміло. Ви бачили, про що говорив президент, він хоче бути президентом, який просуває мир і припиняє конфлікти, і це також буде складно. Це складні речі. Я не хочу і не можу визначити часові рамки, окрім того, що кожного разу, коли ви намагаєтеся покласти край конфлікту між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожна сторона повинна буде чимось поступитися".

Деталі: Водночас держсекретар утримався від конкретики щодо того, чим саме Україна має поступитися. Він підкреслив, що ключ до успіху лежить у дипломатії:

Пряма мова: "Ми не будемо забігати наперед, говорячи про деталі. Переговори такого рівня повинні вестися через дипломатію, а не на публічних форумах. І очевидно, що остаточні рішення щодо того, на що погоджуватися, будуть ухвалювати самі країни-учасниці – як українці, так і росіяни".

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Деталі: На питання про терміни припинення вогню він відповів: "Це буде головним пріоритетом президента, тож дії розпочнуться майже негайно. Вже зараз створюється основа для переговорів, але це буде складний процес".

Рубіо підкреслив, що Росія є агресором у цій війні та наполіг на необхідності її завершення.

"Росія – агресор у цьому конфлікті, але ця війна має закінчитися. Зрештою, саме це і є складністю зовнішньої політики", – сказав він.ʼ

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