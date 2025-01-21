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Держсекретар США: завершення війни між РФ та Україною потребує компромісів з обох сторін

Іван Д'яконовВівторок, 21 січня 2025, 05:44
Держсекретар США: завершення війни між РФ та Україною потребує компромісів з обох сторін
Марко Рубіо. Фото: Getty Images

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що припинення війни між Росією та Україною можливе лише за умови, якщо обидві сторони будуть готові до компромісів.

Джерело: Рубіо під час спілкування з журналістами одразу після затвердження на посаді держсекретаря США, повідомляє CNN

Деталі: Рубіо наголосив, що досягнення миру є пріоритетом для адміністрації президента Дональда Трампа, але цей процес буде складним і вимагатиме значних поступок з обох сторін.

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Пряма мова: "Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це цілком зрозуміло. Ви бачили, про що говорив президент, він хоче бути президентом, який просуває мир і припиняє конфлікти, і це також буде складно. Це складні речі. Я не хочу і не можу визначити часові рамки, окрім того, що кожного разу, коли ви намагаєтеся покласти край конфлікту між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожна сторона повинна буде чимось поступитися".

Деталі: Водночас держсекретар утримався від конкретики щодо того, чим саме Україна має поступитися. Він підкреслив, що ключ до успіху лежить у дипломатії:

Пряма мова: "Ми не будемо забігати наперед, говорячи про деталі. Переговори такого рівня повинні вестися через дипломатію, а не на публічних форумах. І очевидно, що остаточні рішення щодо того, на що погоджуватися, будуть ухвалювати самі країни-учасниці – як українці, так і росіяни".

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Деталі: На питання про терміни припинення вогню він відповів: "Це буде головним пріоритетом президента, тож дії розпочнуться майже негайно. Вже зараз створюється основа для переговорів, але це буде складний процес".

Рубіо підкреслив, що Росія є агресором у цій війні та наполіг на необхідності її завершення.

"Росія – агресор у цьому конфлікті, але ця війна має закінчитися. Зрештою, саме це і є складністю зовнішньої політики", – сказав він.ʼ

Передісторія: 

  • Американський подкастер Лекс Фрідман, який нещодавно взяв інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського, вважає, що останній не показав бажання йти на мирні переговори з Росією.
  • Президент Франції Емманюель Макрон застеріг, що повномасштабна війна Росії проти України не закінчиться "завтра або післязавтра", попри обіцянки президента США Дональда Трампа швидко її завершити.
  • Останнім часом у команді Трампа визнали, що це завдання є набагато складнішим, і його вирішення може потребувати місяці.
  • Під час передвиборчої кампанії Трамп любив хвалитися обіцянками, що йому вдасться укласти мирну угоду між Росією та Україною за 24 години. Тепер він визнав, що це складніше, ніж він показував. 

переговориСШАУкраїнавійна
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