Росія атакувала Миколаїв сімома безпілотниками: пошкоджено житлові будинки, є постраждалі

Увечері 21 січня в Миколаєві пролунали вибухи. Армія РФ атакувала місто сімома ударними дронами, є пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та є постраждалі серед мирного населення.

Джерело: Повітряні сили, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім

Деталі: О 22:41 Сєнкевич повідомив, що у Миколаєві було чутно вибух. О 23:06 написав, що лунають ще вибухи.

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Повітряні сили писали про ударні безпілотники в напрямку міста.

О 23:16 у Миколаєві оголосили відбій повітряної тривоги.

Згодом в ОВА повідомили, що росіяни атакували Миколаїв 7-ма ударними безпілотниками. Є пошкодження багатоквартирних будинків, виникли пожежі.

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Оновлено: О 23:48 Сєнкевич повідомив деталі.

Пряма мова Сєнкевича: "Триває ліквідація пожежі в квартирі багатоквартирного будинку. Проводимо евакуацію населення. Організовується гаряче харчування та ковдри для жителів.

Є руйнування приватного будинку. З-під завалів дістали постраждалу жінку.

Є руйнування та пожежа на об'єкті інфраструктури".

Деталі: За даними ОВА, під час атаки постраждали двоє людей, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.