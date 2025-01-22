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Россия атаковала Николаев семью беспилотниками: повреждены жилые дома, есть пострадавшие

Татьяна Олейник, Иван ДьяконовСреда, 22 января 2025, 00:04
Россия атаковала Николаев семью беспилотниками: повреждены жилые дома, есть пострадавшие
Иллюстративное фото ударных беспилотников - Getty Images

Вечером 21 января в Николаеве прогремели взрывы. Армия РФ атаковала город семью ударными дронами, есть повреждения жилых домов, объектов инфраструктуры и есть пострадавшие среди мирного населения.

Источник: Воздушные силы, мэр Николаева Александр Сенкевич, начальник Николаевской ОВА Виталий Ким

Детали: В 22:41 Сенкевич сообщил, что в Николаеве был слышен взрыв. В 23:06 написал, что раздаются еще взрывы.

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Воздушные силы писали об ударных беспилотниках в направлении города.

В 23:16 в Николаеве объявили отбой воздушной тревоги.

Впоследствии в ОВА сообщили, что россияне атаковали Николаев 7-ю ударными беспилотниками. Есть повреждения многоквартирных домов, возникли пожары.

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Обновлено: В 23:48 Сенкевич сообщил детали.

Прямая речь Сенкевича: "Продолжается ликвидация пожара в квартире многоквартирного дома. Проводим эвакуацию населения. Организуется горячее питание и одеяла для жителей.

Есть разрушения частного дома. Из-под завалов достали пострадавшую женщину.

Есть разрушения и пожар на объекте инфраструктуры".

Детали: По данным ОВА, во время атаки пострадали два человека, их состояние оценивается как средней тяжести.

Николаевбеспилотникивзрывжертвы
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