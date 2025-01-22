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Зеленський: Україні потрібно щонайменше 200 тис. миротворців для запобігання новому нападу Росії

Іван Д'яконовСереда, 22 січня 2025, 01:18
Зеленський: Україні потрібно щонайменше 200 тис. миротворців для запобігання новому нападу Росії
Володимир Зеленський: Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для запобігання новому нападу Росії на Україну після досягнення угоди про припинення вогню необхідно розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.

Джерело: Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише Reuters

Деталі: Зеленський наголосив, що для забезпечення безпеки України та Європи після можливого припинення вогню потрібні надійні гарантії, серед яких ключову роль відіграє розміщення значного миротворчого контингенту.

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Зеленський наголосив, що 200 тисяч миротворців є мінімально необхідною кількістю, яка дозволить уникнути повторного вторгнення Росії, якщо російські збройні сили складатимуть 1,5 мільйона осіб, а Україна матиме лише половину цього числа.

"Від усіх європейців? 200 тисяч – це мінімум. Це мінімум, інакше це ніщо", – зазначив Зеленський.

Цей показник, за оцінками міністерства оборони Франції, дорівнює чисельності всіх збройних сил Франції станом на 2020 рік.

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Зеленський зазначив, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, які потрібні Україні.

Передісторія: 

  • 21 січня президент України Володимир Зеленський прибув до швейцарського Давоса для участі у Всесвітньому економічному форумі.
  • Володимир Зеленський у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі акцентував на тому, що Європі час взяти свою долю у свої руки та ставати сильнішою і спроможнішою, аби бути настільки ж цінним союзником для США, як Штати – для Європи. 
  • Зеленський також заявив, що європейським державам не можна намагатись економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик нового президента США Дональда Трампа збільшувати витрати союзників НАТО на оборону до 5% ВВП.
  • Президентка Єврокомісії у своєму виступі попередила про ризик "глобальних перегонів на виснаження" з використанням економічних інструментів, таких як санкції, експортний контроль і тарифи.

Зеленськиймиротворці
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