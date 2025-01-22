Зеленський: Україні потрібно щонайменше 200 тис. миротворців для запобігання новому нападу Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для запобігання новому нападу Росії на Україну після досягнення угоди про припинення вогню необхідно розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.

Джерело: Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише Reuters

Деталі: Зеленський наголосив, що для забезпечення безпеки України та Європи після можливого припинення вогню потрібні надійні гарантії, серед яких ключову роль відіграє розміщення значного миротворчого контингенту.

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Зеленський наголосив, що 200 тисяч миротворців є мінімально необхідною кількістю, яка дозволить уникнути повторного вторгнення Росії, якщо російські збройні сили складатимуть 1,5 мільйона осіб, а Україна матиме лише половину цього числа.

"Від усіх європейців? 200 тисяч – це мінімум. Це мінімум, інакше це ніщо", – зазначив Зеленський.

Цей показник, за оцінками міністерства оборони Франції, дорівнює чисельності всіх збройних сил Франції станом на 2020 рік.

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Зеленський зазначив, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, які потрібні Україні.

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