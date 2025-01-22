Зеленський: Україні потрібно щонайменше 200 тис. миротворців для запобігання новому нападу Росії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для запобігання новому нападу Росії на Україну після досягнення угоди про припинення вогню необхідно розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.
Джерело: Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише Reuters
Деталі: Зеленський наголосив, що для забезпечення безпеки України та Європи після можливого припинення вогню потрібні надійні гарантії, серед яких ключову роль відіграє розміщення значного миротворчого контингенту.
Зеленський наголосив, що 200 тисяч миротворців є мінімально необхідною кількістю, яка дозволить уникнути повторного вторгнення Росії, якщо російські збройні сили складатимуть 1,5 мільйона осіб, а Україна матиме лише половину цього числа.
"Від усіх європейців? 200 тисяч – це мінімум. Це мінімум, інакше це ніщо", – зазначив Зеленський.
Цей показник, за оцінками міністерства оборони Франції, дорівнює чисельності всіх збройних сил Франції станом на 2020 рік.
Зеленський зазначив, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, які потрібні Україні.
Передісторія:
- 21 січня президент України Володимир Зеленський прибув до швейцарського Давоса для участі у Всесвітньому економічному форумі.
- Володимир Зеленський у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі акцентував на тому, що Європі час взяти свою долю у свої руки та ставати сильнішою і спроможнішою, аби бути настільки ж цінним союзником для США, як Штати – для Європи.
- Зеленський також заявив, що європейським державам не можна намагатись економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик нового президента США Дональда Трампа збільшувати витрати союзників НАТО на оборону до 5% ВВП.
- Президентка Єврокомісії у своєму виступі попередила про ризик "глобальних перегонів на виснаження" з використанням економічних інструментів, таких як санкції, експортний контроль і тарифи.