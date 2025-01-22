Зеленский: Украине нужно не менее 200 тыс. миротворцев для предотвращения нового нападения России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для предотвращения нового нападения России на Украину после достижения соглашения о прекращении огня необходимо разместить не менее 200 тысяч европейских миротворцев.

Источник: Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Reuters

Детали: Зеленский отметил, что для обеспечения безопасности Украины и Европы после возможного прекращения огня нужны надежные гарантии, среди которых ключевую роль играет размещение значительного миротворческого контингента.

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Зеленский отметил, что 200 тысяч миротворцев является минимально необходимым количеством, которое позволит избежать повторного вторжения России, если российские вооруженные силы будут составлять 1,5 миллиона человек, а Украина будет иметь только половину этого числа.

"От всех европейцев? 200 тысяч – это минимум. Это минимум, иначе это ничто", – отметил Зеленский.

Этот показатель, по оценкам министерства обороны Франции, равен численности всех вооруженных сил Франции по состоянию на 2020 год.

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Зеленский отметил, что такие силы будут лишь частью гарантий безопасности, которые нужны Украине.

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