Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Украине нужно не менее 200 тыс. миротворцев для предотвращения нового нападения России

Иван ДьяконовСреда, 22 января 2025, 01:18
Зеленский: Украине нужно не менее 200 тыс. миротворцев для предотвращения нового нападения России
Владимир Зеленский: Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для предотвращения нового нападения России на Украину после достижения соглашения о прекращении огня необходимо разместить не менее 200 тысяч европейских миротворцев.

Источник: Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Reuters

Детали: Зеленский отметил, что для обеспечения безопасности Украины и Европы после возможного прекращения огня нужны надежные гарантии, среди которых ключевую роль играет размещение значительного миротворческого контингента.

Реклама:

Зеленский отметил, что 200 тысяч миротворцев является минимально необходимым количеством, которое позволит избежать повторного вторжения России, если российские вооруженные силы будут составлять 1,5 миллиона человек, а Украина будет иметь только половину этого числа.

"От всех европейцев? 200 тысяч – это минимум. Это минимум, иначе это ничто", – отметил Зеленский.

Этот показатель, по оценкам министерства обороны Франции, равен численности всех вооруженных сил Франции по состоянию на 2020 год.

РЕКЛАМА:

Зеленский отметил, что такие силы будут лишь частью гарантий безопасности, которые нужны Украине.

Предыстория: 

  • 21 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе акцентировал на том, что Европе пора взять свою судьбу в свои руки и становиться сильнее и способнее, чтобы быть столь же ценным союзником для США, как Штаты – для Европы. 
  • Зеленский также заявил, что европейским государствам нельзя пытаться экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв нового президента США Дональда Трампа увеличивать расходы союзников НАТО на оборону до 5% ВВП.
  • Президент Еврокомиссии в своем выступлении предупредила о риске "глобальной гонки на истощение" с использованием экономических инструментов, таких как санкции, экспортный контроль и тарифы.

Зеленскиймиротворцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСГВ "Хортица"
Колумбия не приняла депортационные рейсы из США, Трамп ввел жесткие ответные меры
Лукашенко рисуют на «выборах» более 87%
СМИ: Арахамия был в Капитолии на инаугурации Трампа
USAID в Украине получила приказ приостановить все проекты - СМИ
Над Украиной ночью сбили 50 БПЛА
Все новости...
Зеленский
Зеленский призвал Алиева давить на РФ из-за катастрофы самолета AZAL
Если Трамп захочет, то Украина вступит в НАТО – Зеленский
Зеленский в день Соборности: Мы выбрали не страч, а меч, а в слове "вместе" наша сила
Последние новости
00:52
Соцсети сообщили об атаке БпЛА на НПЗ в российской Тверской области
00:16
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
23:51
Чиновник СБУ сбил ребенка в Василькове, его арестовали
23:30
В прокат вышел фильм "Сент-Экзюпери": интервью с режиссером об особенностях фильма
23:19
Беларусь в день "выборов" освободила из тюрьмы гражданку США
23:05
Глава МИД Германии: Европа держит двери открытыми для демократической и свободной Беларуси
22:36
Почему возникают отеки на лице: 15 возможных причин, известных науке
22:27
Почти половина атак РФ пришлась на Покровское направление – Генштаб
22:14
На Львовщине легковушка столкнулась с маршруткой: 4 погибших
21:53
Зеленский: Сохраняем буферную зону на Курщине, чтобы обезопасить Сумы и Харьков
Все новости...
Реклама:
Реклама: