Зеленский: Украине нужно не менее 200 тыс. миротворцев для предотвращения нового нападения России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для предотвращения нового нападения России на Украину после достижения соглашения о прекращении огня необходимо разместить не менее 200 тысяч европейских миротворцев.
Источник: Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Reuters
Детали: Зеленский отметил, что для обеспечения безопасности Украины и Европы после возможного прекращения огня нужны надежные гарантии, среди которых ключевую роль играет размещение значительного миротворческого контингента.
Зеленский отметил, что 200 тысяч миротворцев является минимально необходимым количеством, которое позволит избежать повторного вторжения России, если российские вооруженные силы будут составлять 1,5 миллиона человек, а Украина будет иметь только половину этого числа.
"От всех европейцев? 200 тысяч – это минимум. Это минимум, иначе это ничто", – отметил Зеленский.
Этот показатель, по оценкам министерства обороны Франции, равен численности всех вооруженных сил Франции по состоянию на 2020 год.
Зеленский отметил, что такие силы будут лишь частью гарантий безопасности, которые нужны Украине.
Предыстория:
- 21 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.
- Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе акцентировал на том, что Европе пора взять свою судьбу в свои руки и становиться сильнее и способнее, чтобы быть столь же ценным союзником для США, как Штаты – для Европы.
- Зеленский также заявил, что европейским государствам нельзя пытаться экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв нового президента США Дональда Трампа увеличивать расходы союзников НАТО на оборону до 5% ВВП.
- Президент Еврокомиссии в своем выступлении предупредила о риске "глобальной гонки на истощение" с использованием экономических инструментов, таких как санкции, экспортный контроль и тарифы.