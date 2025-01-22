Трамп оголосив про інвестиції $500 мільярдів у розвиток ШІ-інфраструктури США

Президент США Дональд Трамп анонсував ініціативу Stargate – спільний проєкт компаній OpenAI, SoftBank та Oracle, спрямований на інвестування до 500 мільярдів доларів у розвиток інфраструктури штучного інтелекту в Сполучених Штатах.

Джерело: Financial Times, Associated Press, трансляція виступу Трампа на офіційному YouTube-каналі Білого дому

Деталі: Під час оголошення в Білому домі Трамп зазначив, що Stargate розпочне з початкових інвестицій у розмірі 100 млрд дол. із перспективою збільшення до 500 млрд дол. протягом наступних чотирьох років. Проєкт передбачає будівництво великих центрів обробки даних, починаючи з Техасу, для підтримки розвитку штучного інтелекту.

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"Це монументальне починання є гучною декларацією впевненості в потенціалі Америки при новому президенті", – заявив Трамп в оточенні засновника і генерального директора SoftBank Масайоші Сона, очільника OpenAI Сема Альтмана та співзасновника Oracle Ларрі Еллісона.

Партнерами проєкту також є Microsoft, MGX, Arm та NVIDIA. Масайоші Сон очолить спільне підприємство.

Трамп додав, що Stargate створить "фізичну та віртуальну інфраструктуру для забезпечення наступного покоління досягнень у сфері ШІ, що включатиме будівництво колосальних центрів обробки даних".

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Президент заявив, що Stargate створить 100 тисяч робочих місць "майже негайно" та збереже "технологічне майбутнє" в Америці.

"Це буде найважливіший проєкт цієї епохи", – заявив Альтман.

Stargate має на меті розширити можливості для навчання і запуску нових моделей ШІ. Спочатку компанія побудує центр обробки даних в Абіліні, штат Техас, будівництво якого, вже ведеться, а потім розширить свою діяльність на інші штати.

"Цей проєкт не тільки підтримає реіндустріалізацію Сполучених Штатів, але й забезпечить стратегічну можливість захисту національної безпеки Америки та її союзників", – йдеться в заяві OpenAI.

Дослівно FT: "Стрімкий розвиток систем штучного інтелекту за останні два роки призвів до значного навантаження на американську інфраструктуру, причому центри обробки даних стали особливо вузьким місцем. Новітні моделі, такі як ChatGPT від OpenAI, Gemini від Google та чат-боти Claude від Anthropic, потребують величезних обсягів даних та обчислювальних потужностей для навчання та роботи".

Деталі: Провідні діячі в галузі штучного інтелекту, зокрема Альтман, наголошують, що покращення інфраструктури є необхідним для розробки наступного етапу моделей ШІ та конкуренції з Китаєм за домінування в цій технології.

Дослівно OpenAI: "Ми всі з нетерпінням чекаємо на продовження створення та розвитку ШІ, зокрема AGI, на благо всього людства. Ми віримо, що цей новий крок є критично важливим на цьому шляху та дасть змогу творчим людям зрозуміти, як використовувати ШІ для розвитку людства".

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