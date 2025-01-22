Трамп объявил об инвестициях $500 миллиардов в развитие ИИ-инфраструктуры США

Президент США Дональд Трамп анонсировал инициативу Stargate – совместный проект компаний OpenAI, SoftBank и Oracle, направленный на инвестирование до 500 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в Соединенных Штатах.

Источник: Financial Times, Associated Press, трансляция выступления Трампа на официальном YouTube-канале Белого дома

Детали: Во время объявления в Белом доме Трамп отметил, что Stargate начнет с начальных инвестиций в размере 100 млрд долл. с перспективой увеличения до 500 млрд долл. в течение следующих четырех лет. Проект предусматривает строительство крупных центров обработки данных, начиная с Техаса, для поддержки развития искусственного интеллекта.

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"Это монументальное начинание является громкой декларацией уверенности в потенциале Америки при новом президенте", – заявил Трамп в окружении основателя и генерального директора SoftBank Масайоши Сона, главы OpenAI Сэма Альтмана и соучредителя Oracle Ларри Эллисона.

Партнерами проекта также являются Microsoft, MGX, Arm и NVIDIA. Масайоши Сон возглавит совместное предприятие.

Трамп добавил, что Stargate создаст "физическую и виртуальную инфраструктуру для обеспечения следующего поколения достижений в сфере ИИ, что будет включать строительство колоссальных центров обработки данных".

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Президент заявил, что Stargate создаст 100 тысяч рабочих мест "почти немедленно" и сохранит "технологическое будущее" в Америке.

"Это будет самый важный проект этой эпохи", – заявил Альтман.

Stargate имеет целью расширить возможности для обучения и запуска новых моделей ИИ. Сначала компания построит центр обработки данных в Абилине, штат Техас, строительство которого уже ведется, а затем расширит свою деятельность на другие штаты.

Детали: "Этот проект не только поддержит реиндустриализацию Соединенных Штатов, но и обеспечит стратегическую возможность защиты национальной безопасности Америки и ее союзников", – говорится в заявлении OpenAI.

Дословно FT: "Стремительное развитие систем искусственного интеллекта за последние два года привело к значительной нагрузке на американскую инфраструктуру, причем центры обработки данных стали особенно узким местом. Новейшие модели, такие как ChatGPT от OpenAI, Gemini от Google и чат-боты Claude от Anthropic, требуют огромных объемов данных и вычислительных мощностей для обучения и работы".

Детали: Ведущие деятели в области искусственного интеллекта, в частности Альтман, отмечают, что улучшение инфраструктуры необходимо для разработки следующего этапа моделей ИИ и конкуренции с Китаем за доминирование в этой технологии.

Дословно OpenAI: "Мы все с нетерпением ждем продолжения создания и развития ИИ, в частности AGI, на благо всего человечества. Мы верим, что этот новый шаг является критически важным на этом пути и позволит творческим людям понять, как использовать ИИ для развития человечества".

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