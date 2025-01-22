Путін і Сі Цзіньпін оголосили про поглиблення співпраці між Росією та Китаєм – ISW

Правитель Росії Володимир Путін і голова Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову 21 січня, під час якої наголосили на необхідності поглиблення співпраці між країнами в політичній, економічній та енергетичній сферах.

Джерело: ISW

Дослівно: "Путін і Сі повторили шаблонні наративи, наголошуючи на посиленні зовнішньополітичного, енергетичного та економічного співробітництва між Росією та КНР".

Реклама:

Деталі: Помічник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що обговорювалися також війна в Україні та відносини обох країн зі Сполученими Штатами, хоча ці теми не були згадані в офіційному пресрелізі Кремля.

За словами Ушакова, президент Сі Цзіньпін також розповів Путіну про деталі своєї нещодавньої розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Ключові висновки:

РЕКЛАМА: