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Путін і Сі Цзіньпін оголосили про поглиблення співпраці між Росією та Китаєм – ISW

Іван Д'яконовСереда, 22 січня 2025, 04:21
Путін і Сі Цзіньпін оголосили про поглиблення співпраці між Росією та Китаєм – ISW
Володимир Путін і Сі Цзіньпін. Фото: Getty Images

Правитель Росії Володимир Путін і голова Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову 21 січня, під час якої наголосили на необхідності поглиблення співпраці між країнами в політичній, економічній та енергетичній сферах.

Джерело: ISW

Дослівно: "Путін і Сі повторили шаблонні наративи, наголошуючи на посиленні зовнішньополітичного, енергетичного та економічного співробітництва між Росією та КНР".

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Деталі: Помічник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що обговорювалися також війна в Україні та відносини обох країн зі Сполученими Штатами, хоча ці теми не були згадані в офіційному пресрелізі Кремля.

За словами Ушакова, президент Сі Цзіньпін також розповів Путіну про деталі своєї нещодавньої розмови з президентом США Дональдом Трампом. 

Ключові висновки:

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  • У ніч із 20 на 21 січня українські війська здійснили серію ударів безпілотниками по російських оборонних промислових підприємствах і нафтопереробних заводах у Росії в рамках кампанії, спрямованої на послаблення російського військового потенціалу.
  • Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська також продовжують завдавати ударів по російських командних пунктах у тилу ворога.
  • Правитель Росії Володимир Путін і Голова Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін провели телефонну розмову 21 січня та наголосили на поглибленні співпраці.
  • Нещодавнє призначення виконуючого обов'язки губернатора Курської області Олександра Хінштейна поки що не вирішило і не відвернуло уваги від нездатності Росії адекватно реагувати на українське вторгнення в Курську область.
  • Російські війська просунулися вперед у Курській області та поблизу Часового Яру, Покровська і Курахового. Українські війська відновили втрачені позиції під Покровськом.
  • Російські ультранаціоналістичні "воєнкори" поновили скарги на Міністерство оборони Росії за нездатність притягнути російське військове командування до відповідальності за військові невдачі.

ISWКитайРосія
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