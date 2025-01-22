Путін і Сі Цзіньпін оголосили про поглиблення співпраці між Росією та Китаєм – ISW
Середа, 22 січня 2025, 04:21
Правитель Росії Володимир Путін і голова Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову 21 січня, під час якої наголосили на необхідності поглиблення співпраці між країнами в політичній, економічній та енергетичній сферах.
Джерело: ISW
Дослівно: "Путін і Сі повторили шаблонні наративи, наголошуючи на посиленні зовнішньополітичного, енергетичного та економічного співробітництва між Росією та КНР".
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Деталі: Помічник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що обговорювалися також війна в Україні та відносини обох країн зі Сполученими Штатами, хоча ці теми не були згадані в офіційному пресрелізі Кремля.
За словами Ушакова, президент Сі Цзіньпін також розповів Путіну про деталі своєї нещодавньої розмови з президентом США Дональдом Трампом.
Ключові висновки:
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- У ніч із 20 на 21 січня українські війська здійснили серію ударів безпілотниками по російських оборонних промислових підприємствах і нафтопереробних заводах у Росії в рамках кампанії, спрямованої на послаблення російського військового потенціалу.
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- Правитель Росії Володимир Путін і Голова Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін провели телефонну розмову 21 січня та наголосили на поглибленні співпраці.
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