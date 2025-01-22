Путин и Си Цзиньпин объявили об углублении сотрудничества между Россией и Китаем – ISW
Правитель России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор 21 января, во время которого отметили необходимость углубления сотрудничества между странами в политической, экономической и энергетической сферах.
Источник: ISW
Дословно: "Путин и Си повторили шаблонные нарративы, подчеркивая усиление внешнеполитического, энергетического и экономического сотрудничества между Россией и КНР".
Детали: Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что обсуждались также война в Украине и отношения обеих стран с Соединенными Штатами, хотя эти темы не были упомянуты в официальном пресс-релизе Кремля.
По словам Ушакова, президент Си Цзиньпин также рассказал Путину о деталях своего недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Ключевые выводы:
- В ночь с 20 на 21 января украинские войска совершили серию ударов беспилотниками по российским оборонным промышленным предприятиям и нефтеперерабатывающим заводам в России в рамках кампании, направленной на ослабление российского военного потенциала.
- Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска также продолжают наносить удары по российским командным пунктам в тылу врага.
- Правитель России Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин провели телефонный разговор 21 января и отметили углубление сотрудничества.
- Недавнее назначение исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна пока не решило и не отвлекло внимания от неспособности России адекватно реагировать на украинское вторжение в Курскую область.
- Российские войска продвинулись вперед в Курской области и вблизи Часового Яра, Покровска и Курахово. Украинские войска восстановили утраченные позиции под Покровском.
- Российские ультранационалистические "военкоры" возобновили жалобы на Министерство обороны России за неспособность привлечь российское военное командование к ответственности за военные неудачи.