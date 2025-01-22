Путин и Си Цзиньпин объявили об углублении сотрудничества между Россией и Китаем – ISW

Правитель России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор 21 января, во время которого отметили необходимость углубления сотрудничества между странами в политической, экономической и энергетической сферах.

Источник: ISW

Дословно: "Путин и Си повторили шаблонные нарративы, подчеркивая усиление внешнеполитического, энергетического и экономического сотрудничества между Россией и КНР".

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Детали: Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что обсуждались также война в Украине и отношения обеих стран с Соединенными Штатами, хотя эти темы не были упомянуты в официальном пресс-релизе Кремля.

По словам Ушакова, президент Си Цзиньпин также рассказал Путину о деталях своего недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Ключевые выводы:

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