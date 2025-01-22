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ЗСУ за добу відмінусували майже 2 тисячі окупантів

Ірина БалачукСереда, 22 січня 2025, 07:28
ЗСУ за добу відмінусували майже 2 тисячі окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 950 російських загарбників та знищили понад 400 одиниць озброєння і техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.01.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 823 980 (+1 950) осіб,
  • танків – 9 844 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 20 485 (+8) од,
  • артилерійських систем – 22 194 (+60) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 039 (+141) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34 837 (+155) од,
  • спеціальної техніки – 3 711 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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