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ВСУ за сутки отминусовали почти 2 тысячи оккупантов

Ирина БалачукСреда, 22 января 2025, 07:28
ВСУ за сутки отминусовали почти 2 тысячи оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 950 российских захватчиков и уничтожили более 400 единиц вооружения и техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.01.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 823 980 (+1 950) человек,
  • танков – 9 844 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 20 485 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 22 194 (+60) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 039 (+141) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 34 837 (+155) ед,
  • специальной техники – 3 711 (+1) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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