ВСУ за сутки отминусовали почти 2 тысячи оккупантов
Среда, 22 января 2025, 07:28
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 950 российских захватчиков и уничтожили более 400 единиц вооружения и техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.01.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 823 980 (+1 950) человек,
- танков – 9 844 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 20 485 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 22 194 (+60) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 039 (+141) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 34 837 (+155) ед,
- специальной техники – 3 711 (+1) ед.
Данные уточняются.