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Ситуація на фронті залишається складною: найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб

Українська правдаСереда, 22 січня 2025, 08:45
Ситуація на фронті залишається складною: найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб
Фото: Getty Images

За минулу добу на фронті Генштаб зафіксував 121 бойове зіткнення, половина з яких відбулася на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних ударів із застосуванням 4 ракет, а також 70 авіаударів, скинувши 90 КАБ. Крім цього, здійснив понад 6000 обстрілів, зокрема 151 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2899 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку росіяни 1 раз намагалися прорвати оборону українських захисників біля Вовчанська.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили 10 атак. Українські військові стримували їхні штурми поблизу Дворічної, Петропавлівки, Лозової, Кутьківки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку війська РФ атакували 13 разів, намагаючись прорвати оборону біля Копанок, Тернів та Колодязів.

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На Сіверському напрямку російські війська атакували район Івано-Дар’ївки, але ЗСУ відбили цю спробу.

На Краматорському напрямку окупанти 6 разів штурмували позиції біля Часового Яру та Федорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак у районі Торецька.

На Покровському напрямку українські військові зупинили 61 штурмову спробу РФ в районах Водяного Другого, Зеленого Поля, Єлізаветівки, Гришиного, Новосергіївки, Петропавлівки, Миролюбівки, Проміня, Мирнограда, Нового Труда, Покровська, Звірового, Успенівки, Слов’янки, Срібного, Шевченка, Андріївки, Улаклів, Янтарного та Дачного.

На Новопавлівському напрямку противник атакував 8 разів у напрямках Времівки, Костянтинополя та Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили 1 атаку в районі Кам’янського.

Українські військові продовжують стримувати ворога, зокрема успішно відбили 3 атаки на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку активних дій противника не зафіксовано.

Сили оборони України проводять операції в Курській області РОСІЇ. Минулої доби РФ завдала 23 авіаудари, скинувши 31 керовану авіабомбу, та здійснив 450 обстрілів, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники успішно відбили 7 атак окупантів.

Генштабросійсько-українська війна
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Генштаб
Генштаб: Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку
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