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Ситуация на фронте остается сложной: горячее всего на Покровском направлении – Генштаб

Украинская правдаСреда, 22 января 2025, 08:45
Ситуация на фронте остается сложной: горячее всего на Покровском направлении – Генштаб
Фото: Getty Images

За минувшие сутки на фронте Генштаб зафиксировал 121 боестолкновение, половина из которых произошла на Покровском направлении. 

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных удара с применением 4 ракет, а также 70 авиаударов, сбросив 90 КАБ. Кроме этого, совершил более 6000 обстрелов, в том числе 151 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2899 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении россияне 1 раз пытались прорвать оборону украинских защитников у Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты совершили 10 атак. Украинские военные сдерживали их штурмы вблизи Двуречной, Петропавловки, Лозовой, Кутьковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении войска РФ атаковали 13 раз, пытаясь прорвать оборону возле Копанок, Тернов и Колодязов.

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На Северском направлении российские войска атаковали район Ивано-Дарьевки, но ВСУ отбили эту попытку.

На Краматорском направлении оккупанты 6 раз штурмовали позиции у Часового Яра и Федоровки.

На Торецком направлении враг совершил 6 атак в районе Торецка.

На Покровском направлении украинские военные остановили 61 штурмовую попытку РФ в районах Водяного Второго, Зеленого Поля, Елизаветовки, Гришиного, Новосергиевки, Петропавловки, Миролюбовки, Променя, Мирнограда, Нового Труда, Покровска, Звездного, Успеновки, Славянки, Серебряного, Шевченко, Андреевки, Улаклов, Янтарного и Дачного.

На Новопавловском направлении противник атаковал 8 раз в направлениях Временки, Константинополя и Большой Новоселки.

На Ореховском направлении российские войска совершили 1 атаку в районе Каменского.

Украинские военные продолжают сдерживать врага, в частности успешно отбили 3 атаки на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении активных действий противника не зафиксировано.

Силы обороны Украины проводят операции в Курской области РОССИИ. За прошедшие сутки РФ нанесла 23 авиаудара, сбросив 31 управляемую авиабомбу, и осуществила 450 обстрелов, в том числе 16 – из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники успешно отбили 7 атак оккупантов.

Генштаброссийско-украинская война
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